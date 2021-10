Volvo får rekordstor order på el-lastbilar: ”Ett genombrott”

Beställare är danska DFDS, norra Europas största rederi- och fraktbolag.

– Det är kanske världens största affär av tunga el-lastbilar. Affären är ett genombrott för hela elektrifieringen inom transportnäringen. Ett bevis att transformationen mot fossilfria transporter händer, säger Roger Alm, vd för Volvo lastvagnar.

Affären gäller den tunga modellen "Volvo FM Electric" som börjar serieproduceras under hösten 2022. De första leveranserna till DFDS sker under det fjärde kvartalet 2022, resten under 2023.

– De kommer att användas för regionala transporter i Sverige och andra länder i Europa, säger Roger Alm.

Lastbilarna kan lasta 44 ton och köra uppemot 300 kilometer på en laddning. Med en kortare laddning, under exempelvis ett lunch-stopp, blir räckvidden längre.

Enligt Volvo har några hundra el-lastbilar över 16 ton registrerats i Europa hittills i år, runt 40 procent av dem har levererats av Volvo. Lastbilstillverkaren har som mål att hälften av fordonen som levereras till kunder ska vara fossilfria 2030.

– Vi hoppas att det här ska få fler kunder att ta steget in i transformationen mot fossilfria transporter och att vi kan skala upp försäljningen.

El-lastbilarna kommer med all sannolikhet att monteras i Tuvefabriken i Göteborg, enligt Alm.

– När volymen ökar över tid kommer vi säkert använda alla fabriker. Men just nu kommer de att produceras i Tuve, säger Roger Alm.

Jonas Grönvik/TT