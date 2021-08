Visionen för Vasaporten: √ Hotell och kontor √ En helt ny infart till parkeringshuset √ Påbyggnad med 100 lägenheter - ”Vi tror på den här typen av platser”

Fastigheten som i dag har namnet Vasaporten byggdes 1973 och omfattar fem våningsplan. Hela fastigheten är cirka 22 100 kvadratmeter stor, varav parkeringshuset utgör 14 400 med 482 parkeringsplatser.

Vasaporten, i kvarteret Boktryckaren 2, har idag tre större hyresgäster: Arbetsförmedlingen, Hemköp och Hållbar Restaurang AB.

Vid jul 2019 offentliggjordes att Erik Hemberg Fastighets AB köpte Vasaporten av Regio.

Månaden därefter presenterade verkställande direktören Per Alexanderson sina tankar med anledning av övertagandet. Bland annat att man hade för avsikt att behålla och rusta upp parkeringshuset, men också en påbyggnad för lägenheter.

Mer än ett och ett halvt år har gått, men planerna lever, säger Per Alexanderson.

– Vi har fört samtal om att få köpa loss tomten, för att enklare kunna navigera. Detaljplanen behöver ändras, jag hoppas nå ett planavtal i september, säger han.

Möten med kommunens ledande tjänstepersoner och politiker beskrivs som ”tillmötesgående”, även om vägen till fullbordan är lång.

Som till exempel att ändra infarten till det p-hus som ska renoveras. Infart via Kungsgatan finns med, men i första hand tänker sig Per Alexanderson att infarten ska kunna ske via Badhusgatan.

– Gatan är dubbelfilig och en sådan lösning skulle ge en infart i nivå med det vi tänker oss som bottenplan.

Nuvarande källarplanet skulle i så fall kunna bli parkering åt hyresgästerna som flyttat in i den påbyggda våningen med lägenheter.

– Det är också ett sätt att minimera trafiken intill Helensparken.

När det som nu heter Vasaporten kom till byggdes det som ett handelshus, en galleria.

- Nu är det andra tider. Det har uppstått externa handelsområden och vi rör oss på ett helt annat sätt. Sedan ökar ju handeln via internet.

I Trollhättan äger bolaget sedan en tid en liknande fastighet, Odenhuset, där man ansöker om att få bygga 100 lägenheter. Delar av fastigheten har gjorts om till kontor och strax före semestern togs "första spadtaget" för en biograf. Ett koncept som Per Alexanderson gärna ser även i Skövde.

– Inte just biograf, men tanken är att i den nya detaljplanen möjliggöra såväl bostäder, hotell som kontor utöver befintlig verksamhet.

Steget från vision till verklighet är långt och kostnaderna allt annat än försumbara, men vd:n är förhoppningsfull.

- Vi tror på den här typen av platser.

- Utvecklingen av en fastighet av denna karaktären och på den central platsen kräver ett gott samarbete mellan många för förverkliga. Alltifrån fastighetsägare, hyresgäster, grannar som kommun.

Stadsarkitekt Claes Clausen har ännu inte fått några formella ansökningar att hantera men tycker att det finns ”många bra idéer”.

- Jag gillar det jag sett. Men hur realiserbara planerna är återstår att se.

Rent praktiskt, hur en ombyggnad av Badhusgatan skulle gå till och för hur mycket, är några av många frågor.

- En påbyggnad för lägenheter är intressant, men frågan är hur mycket stommen tål och vad som krävs.

Per Alexanderson är säker på sin sak:

– Vi har utrett den frågan tämligen noggrant om på vilket sätt vi ska kunna möjliggöra påbyggnaden. Det krävs naturligtvis en insatts men är fullt möjlig.