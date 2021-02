Viktig militärövning genomförs på nytt sätt i covidtider: ”Avsevärt färre kommer till Skövde”

Målet med Brigstri 21, som genomförs 8 till 13 mars, är densamma som för tidigare upplagor: de deltagande förbandens bataljonsstaber ska öva taktik, beslutsfattning och stabsrutiner i ett scenario som utgår från en nationell operation i Sverige mot en mekaniserad motståndare på marken.

Precis som tidigare år kommer allt att styras av spelledningen från Markstridsskolans ledningsträningsanläggning.

– Det som särskiljer övningen i år är att den kommer att vara distribuerad. Bataljonsstaberna kommer att gruppera hemma på sina garnisonsorter istället för i Skövde, säger Markstridsskolans övningsplanerare, major Krister Pettersson i ett pressutskick. Vanligtvis hade Markstridsskolan kallat till en pressinfo om övningen, med anledningen av pandemin avstår man detta.

Antalet deltagare som anländer utifrån reduceras från 600 till cirka 200.

– Totalt deltar ungefär 800 personer, det är ingen skillnad mot tidigare. Men avsevärt färre av dem kommer hit till Skövde.

Alternativet att avstå övningen helt eller flytta fram övningen har övervägts, men det var inte ett alternativ.

– Brigstri utgör starten på arméns övningsserie under våren. Övar vi inte nu skjuter vi bara ett problem framför oss. Ur utbildningssynpunkt är Brigstri central för att vi ska kunna examinera årets kull av blivande kaptener på Markstridsskolan. Vi har även årets åldersklass av rekryter som utbildar sig i lednings- och stabstjänst att ta hänsyn till, de ska också kunna krigsplaceras efter det här året. Och därutöver har vi ett ansvar att utbilda förbanden i taktik och operativ ledningsförmåga, säger Krister Pettersson.

– Ytterst handlar det om att vi över tid ska upprätthålla anbefalld beredskap samt vid beslut om insats lösa våra skarpa uppgifter. Och för att kunna göra det måste vi öva, säger övningsledaren, överste Rickard Johansson.

Förutom att övningen genomförs distribuerad har man spridit ut övningsdeltagare i olika lokaler i området för att minska risken för smittspridning. I Markstridsskolans ledningsträningsanläggning brukar det vara 200 till 250 personer, nu kommer det vara 50 till 80 personer där.

– Olika grupper av övningsdeltagare har dessutom fått egna in- och utgångar i byggnaderna, och egna toaletter. Plus att all kommunikation med spelledningen kommer att ske via videokonferenser, säger Krister Pettersson.

Om någon visar symptom på covid-19?

– Då finns det ett sjukkvarter förberett i en barack på Kråks skjutfält, som kommer att bemannas med legitimerad sjukvårdspersonal. Försvarshälsan kommer att ta de nödvändiga proverna, säger Krister Pettersson, och fortsätter:

– Maten under övningen kommer att skickas ut till staberna från matsalen medan förbands- och specialinstruktörer kommer att äta i matsalen på egna tider.