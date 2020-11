VFF:s förslag till fotbollsserierna 2021 – var har ditt lag hamnat?

På tisdagen presenterade Västergötlands Fotbollförbund sitt förslag till serieindelning för herrar division 4, 5 och 6 samt damer division 3.

Nu är förslaget ute på remiss och ett slutgiltigt beslut kommer i samband med representantskapet den 10 december.

Vi tar det lite i tur och ordning och böjar med herrfyran, där det alltså är 25 lag – istället för som brukligt 24. Detta har att göra med att det avgörande kvalet om den sista platsen, mellan Sjuntorp och IFK Mariestad, fick ställas in när det plötsligt blev nya restriktioner med anledning av coronapandemin.

VFF lät då båda lagen få chansen att spela division 4 2021. I den norra gruppen, där lagen från vårt område återfinns, blir det tolv lag, medan den blir 13 lag i den södra gruppen.

I den norra gruppen finns IFK Falköping FF, Främmestads IK, Nossebro IF och Sils IF som nya lag. Falköping och Främmestad kommer från trean, Nossebro och Sil från femman.

Detta innebär att det vankas några nya spännande derbymatcher 2021, exempelvis Sils IF-Götene IF samt Främmestads IK-Nossebro IF.

I division 5 är det 47 lag (ett mindre än vanligt med anledning av ovanstående) fördelade på fyra grupper. Det är den östra gruppen som har endast elva lag.

Från vårt upptagningsområde finns det lag i tre av de fyra grupperna, alla utom den södra. Noterbart är att succélaget i sexan i år, Varnhem/Lundsbrunn, har hamnat i den östra gruppen. Laget har på papperet inga direkta derbymatcher.

Spännande "slättaderbyn" blir det dock i den västra gruppen, där Edsvära-Norra Vånga FF och IFK Emtunga ställs emot nyuppflyttade Jung/Kvänum 10 IF.

Även i den mellersta femman blir det en del kul derbyn, Falköpings FK åkte som bekant ur division 4 och får nu möta lag som Grolanda/Floby, Tomten och Valtorp.

På division 6-nivå finns det 81 lag fördelade på sju grupper. Från vårt område är det lag i fyra av dessa grupper. Det ser ut som att Skövdegruppen kan bli ett riktigt getingbo, då två lag från division 5 har ramlat ner dit, nämligen Våmbs IF och Fröjereds IF.

Även Varagruppen ser två lag som spelade division 5 den gångna säsongen, nämligen Levene-Skogslunds IF och Stora Mellby SK.

När det gäller damer division 3, så är det 24 lag fördelade på två serier. Alla "våra" lag finns i den östra gruppen, där Våmbs IF ansluter från division 2, medan det finns tre nykomlingar från fyran, närmare bestämt Skultorps IF U, Töreboda IK samt IK Frisco U.

Här kommer förslagen för de serier som berör vårt område:

Herrar, division 4 Norra: Ardala GoIF, Ekedalens SK, Främmestads IK, Götene IF, IFK Falköping FF, IFK Mariestad, Nossebro IF, Skara FC, Sils IF, Ulvåkers IF, Vara SK, Vinninga AIF.

Herrar, division 5 Östra: Borgunda IK, Fagersanna IF, Hova/Weimer Lyrestad, IFK Värsås, Jula BK, Kinne-Vedums IF, Korsberga IF, Mariestads BK, Skultorps IF, Tibro AIK FK, Varnhem/Lundsbrunn.

Herrar, division 5 Västra: Edet FK, Edsvära-Norra Vånga FF, FC Corner, Halvorstorps IS, IFK Emtunga, IFK Trollhättan, Jung/Kvänum 10 IF, Råda BK, Trollhättans Syrianska FK, Trässbergs BK, Trollhättans IF, Wargöns IK.

Herrar, division 5 Mellersta: Annelunds IF, Falköpings FK, Fristads GoIF, Grolanda/Floby, Herrljunga SK FK, Sparsörs AIK, Säven/Hol, Tomtens IF, Tvärred-Vegby FC, Valtorps IF, Äspereds IF, Östadkulle SK.

Herrar, division 6 Mariestad: Björsäters IF, BK Trix, Forsviks IF, Gullspångs IF, Moholms SK, Mölltorp-Breviks AIF. Tidans IF, Tidavads IF, Torsö BIF, Tymer/Väring, Töreboda IK.

Herrar, division 6 Skövde: Axvalls IF, Folkabo IK, Fröjereds IF, Hörnebo SK, Igelstorps SK, Kinnarp-Slutarps IF, Norra Fågelås IF, FC Skövde, Stenstorps IF, Vartofta SK, Vretens BK, Våmbs IF.

Herrar, division 6 Lidköping: Hangelösa IF, Järpås IS, Kållandsö GoIF, Källby IF, Mellby IK, Norra Härene BK, Rackeby IK, Saleby IF, Syrianska FK Lidköping, Trollekis, Örslösa-Söne IK.

Herrar, division 6 Vara: Alvhems IK, Arentorp/Helås FK, Elmer-Fåglum FK, Hjärtums IS, Levene-Skogslunds IF, Lödöse Nygård IK, Sollebrunns AIK, Stora Mellby SK, Trollhättans FF, Tråvad/Larv, Vedums AIS, Åsaka SK.

Damer, div 3 Östra: Falköpings KIK U, Hörnebo SK, IK Frisco U, Jung-Kvänum 10 IF, Levene-Skogslunds IF, Råda BK U, Skultorps IF U, Töreboda IK, Våmbs IF, Ulricehamns IFK U, Ulvåkers IF, Åsarp-Trädet/Redväg.