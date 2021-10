VFF gjorde kvallottningen – här kan du se förutsättningarna för just ditt favoritlag

Först ut var lottningen – eller snarare den sedan tidigare fastställda spelordningen – för kvalet till division 2 damer.

Det spelas så här:

+ 9-10 oktober: Vänersborgs IF-Ulvåkers IF.

+ 16-17 oktober: Ulvåkers IF-Vänersborgs IF.

Det är ett parkval med bortamålsregeln – vid helt lika resultat efter två matcher vidtar förlängning och eventuellt straffar. Vinnaren tar sedan klivet upp.

Samma sak gäller för kval till division 3 herrar.

Det spelas för övrigt så här:

+ 9-10 oktober: Ulricehamns IFK-IFK Falköping FF.

+ 16-17 oktober: IFK Falköping FF-Ulricehamns IFK.

När det gäller kval till division 4 herrar är sex lag inblandade. Dessa spelar om alltifrån noll till fyra platser, men vet inte hur många det blir förrän division 3-serierna är färdigspelade den 21 november.

Gruppindelning:

+ Grupp 1: Sätila SK, Ekedalens SK och Fagersanna IF.

+ Grupp 2: Grolanda/Floby, Trollhättans FK och IFK Trollhättan.

I den första omgången, 9-10 oktober, möts i grupp 1 Fagersanna-Ekedalen och i grupp 2 IFK Trollhättan-Trollhättans FK. Sätila och Grolanda/Floby står över och möter sedan den 16-17 oktober förloraren i omgång ett och sedan den 23-24 oktober vinnaren i omgång 1.

Efter gruppspelet kommer de båda gruppvinnarna att möta varandra på neutral plan i en match, medan de båda grupptvåorna kommer att göra samma sak. Därefter får lagen en ranking mellan 1 och 4 att ha med sig till den dag vi vet hur många platser i division 4 det kommer att finnas.

Så över till kvalet till division 5 herrar, som omfattar tolv lag, nämligen fyra lag från division 5, sju grupptvåor från division 6 samt även en grupptrea från division 6, vilken blev Tranemo IF med en snittpoäng på 2,54.

Gruppindelning:

+ Grupp 1: Länghems IF, Borås GIF, Mölltorp/Brevik.

+ Grupp 2: Tranemo IF, Hangelösa IF, Säven/Hol.

+ Grupp 3: Trollhättans IF, IFK Örby, Tråvad/Larv.

+ Grupp 4: Vretens BK, Gånghester/Målsryd, Mariestads BK.

I den första omgången, den 9-10 oktober, möts: Mölltorp/Brevik-Borås GIF, Säven/Hol-Hangelösa, Tråvad/Larv-IFK Örby, Mariestads BK-Gånghester/Målsryd.

Länghems IF, Tranemo IF, Trollhättans IF och Vretens BK står över och möter den 16-17 oktober förloraren i omgång ett samt i den 23-24 oktober vinnaren i omgång ett.

Även här blir det särspel efter avslutat kval. Detta går till så här:

+ Bästa gruppettan möter fjärde bästa gruppettan, medan näst bästa gruppettan möter tredje bästa gruppettan i en match på neutral plan. Vinnarna i dessa matcher är klara för division 5, medan de övriga får spela vidare om rankingplats 1 och 2.

+ Bästa grupptvåan möter fjärde bästa grupptvåan, medan näst bästa grupptvåan möter tredje bästa grupptvåan i en match på neutral plan. Sedan möts vinnarna i dessa matcher i en match, likaså förlorarna.

Därefter finns det en rank på mellan 1 och 6. Det kan som minst gå upp två lag och som mest sju. Två lag är som nämnts redan klara, så det kan bli mellan noll och fem av lagen med rankingsiffra 1-6 som får gå upp i femman.