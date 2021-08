Västtrafiks ordinarie tidtabeller gäller från och med måndag - så påverkas skövdeborna

När Västtrafik återgår till sin ordinarie tidtabell skvallrar det om att skolstart nalkas och att semestern är över. Det betyder också tätare turer och att fler kommer resa i kollektivtrafiken.

Så är fallet även i Skövde kommun, alltså kommer den ordinarie tidtabellen som gällde innan sommaren åter gälla.

— I och med att barn och ungdomar återgår till skolan och folk återvänder till sina arbetsplatser återgår även kollektivtrafiken till det mer normala, säger Lars Jönsson på Västtrafiks presstjänst.

För att fortsatt undvika trängsel på bussar och tåg kommer västtrafik sätta in extra turer där det krävs i landet, för att undvika trängsel och smittspridning.

Under pandemins gång har man också utvecklat en funktion i Västtrafiks app "To Go" där resenärerna kan få en prognos över hur trängseln förväntas vara på turerna.

Därtill kan man se avgångar och de uppdaterade turerna i appen.

— Jag rekommenderar alla som reser med kollektivtrafik att titta på vår hemsida eller i To Go appen för att se vad som gäller för säsongen, säger Lars Jönsson.