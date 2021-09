Varabonden fick pennorna att glöda - i höst kan tv-tittarna följa hans dejtande på gården: ”Kommer gå rakt igenom rutan”

Det drar ihop sig för premiären av den 16:e säsongen av Bonde söker fru. Den 29 september är det dags och som vanligt kommer tittarna att följa fyra nya bönder när de dejtar på bästa sändningstid.

– Vi har ett fantastiskt fint program i år med en uppsättning bönder där alla har olika personligheter och erfarenheter, vars kärlekssökande kommer gå rakt igenom rutan i höst, säger programledaren Linda Lindorff.

Vi kommer bjuda tittarna på fina kärleksmöten, genuina livshistorier och så klart en massa gårdsmys däremellan.

I ett pressmeddelande beskrivs Daniel Eriksson, 27, som "en charmig och lite blygsam kille som dagdrömmer i traktorn om att hitta den rätta. Passionen för lantbruket har alltid funnits och för Daniel har livet på gården alltid varit en självklarhet."

Något som stämmer bra överens med den bild tidningen fick av spannmålsbonden när vi i mars besökte honom hemma på gården i Long.

– Att en ska behöva ta till tv för att träffa ett fruntimmer, sa han då med glimten i ögat.

Men faktum är att det är just vad han ska. Efter inför-programmet som sändes i våras där Daniel fick visa upp sig, tycks Varabonden ha charmat många brevskrivare.

LÄS MER: Daniel, 27, är bonden från Long som söker kärleken – deltar i årets Bonde söker fru: "Att en ska behöva ta till tv för att träffa ett fruntimmer"

Han är nämligen en av de fyra bönder som TV4 följt under sommaren och som under stort hemlighetsmakeri dejtat en hel drös tjejer hemma på gården. I 13 avsnitt kommer tittarna under hösten att följa hans jakt på den rätta och vem vet, kanske hittar Daniel den där "glada och spralliga" pinglan han så gärna hoppas på?

– Vi får la ser hur det går, jag är lite osäker. Jag har aldrig gjort någon liknande förut. Det känns som första dagen på ett nytt jobb, sa han inför sin medverkan i castingprogrammet.

Även Clara Tengbom, exekutiv producent för programmet, utlovar en händelserik tv-höst.

– Varje säsong av Bonde söker Fru är unik i sig, och årets säsong är verkligen inte ett undantag. Vi kommer bjuda tittarna på fina kärleksmöten, genuina livshistorier och så klart en massa gårdsmys däremellan, säger hon.

Förutom Daniel består årets kvartett av mjölkbonden från Björnås Pär Eric ”Peja” Nilsson, 63, spannmålsbonden från Strömsholm Filip Nilsson, 27, och skogsbonden från Vreta kloster Mikael ”Backis” Backstulid, 36.