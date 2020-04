Konserthuset i Vara meddelar nu att de ställer in alla föreställningar och konserter resten av säsongen.

I ett inlägg på Facebook skriver de:

"Kära publik! Som vi saknar att ha er i huset! Under veckorna som har gått har vi jobbat med att ställa in och flytta föreställningar. Nu har vi beslutat att stänga all publik verksamhet resten av säsongen."

Vara konserthus har tidigare meddelat att de ställer in allt fram till den 13 april. Men med anledning av det svåra coronaläget och de nu hårdare begränsningarna som införts för sammankomster så har man alltså tagit beslutet att hela vårprogrammet utgår.

De som har köpt biljetter kommer att kontaktas och de uppmanas ha koll på sin mailkorg. Konserthuset jobbar nu hårt med att flytta föreställningarna, men lovar att höra av sig till de som har biljetter så snart de hinner.

"Nu riktar vi strålkastarljuset på hösten och jobbar för fullt för att få till en säsong fylld med gapskratt, magpirr och gåshud. Helt enkelt något riktigt bra att se fram emot när allt detta är över. Hoppas ni vill vara med oss då!" skriver de på Facebook.