Vändningen – nu minskar smittan i kommunerna

Redan under onsdagen kunde Västra Götalandsregionen konstatera att smittan minskar i regionen som helhet – för första gången på tio veckor. Samma utveckling syns också i majoriteten av kommunerna i tidningens bevakningsområde.

Tillbakagången i antalet nya fall syns inte minst i Skara, som föregående vecka ökade från 21 fall (vecka 35), till 54 fall (vecka 36). I facit för den senast mätbara veckan, vecka 37, har smittoutvecklingen minskat till 31 nya fall. Totalt har 1 733 fall av smittan konstaterats i kommunen.

Minskningen till trots ligger Skara kvar på en andraplats bland kommunerna i tidningens bevakningsområde gällande flest antal nya fall, näst efter Skövde.

Men även Skövde såg en betydande minskning i antal fall under den gångna veckan. Från 55 fall under vecka 36, till 37 fall under vecka 37. Totalt har 5 816 fall av smittan registrerats i kommunen sedan pandemins start.

Även Falköping såg en minskning under den gångna veckan, om än en mer blygsam sådan är Skara och Skövde. Från 16 fall veckan innan, till 15 fall under vecka 37 – vilket är på samma nivå som kommunen nu legat på under fyra veckor.

Det innebär också att 3 216 fall av smittan nu har konstaterats i kommunen.

I Götene och Vara ser man dock ökningar – men inte lika dramatiska som under föregående veckor. Götene går från 26 fall, till 28 fall under vecka 37. Vara kommun har en liknande ökning, från 24 fall under vecka 36, till 26 nya fall av smittan under vecka 37.

Det innebär att man i Götene kommun nu har registrerat 1 137 fall totalt sedan pandemins start.

Vara kommun, som fortfarande är den enda i tidningens bevakningsområde som inte har passerat 1 000-strecket, är nu mycket nära sagda milstolpe, med totalt 995 fall av smittan.

Facit för smittoutvecklingen i Tidaholms kommun ligger på samma låga nivåer som föregående veckor – med blott tre nya fall under vecka 37 har totalt 1 038 fall av smittan registrerats i kommunen sedan pandemins start.

Fakta: Antalet nya fall per kommun vecka 37 (vecka 36)

Falköping: 15 (16) Totalt: 3 216 (3 201)

Skövde: 37 (55) Totalt: 5 816 (5 779)

Skara: 31 (54) Totalt: 1 733 (1 702)

Vara: 26 (24) Totalt: 995 (969)

Götene: 28 (26) Totalt: 1 137 (1 109)

Tidaholm: 3 (3) Totalt: 1 038 (1 035)