Vägen öppen till Worldcup för MMA-Jessica: ”Man går in i en bur, slår någon på käften och hoppas man kommer ut som en vinnare”

Ljudet av slag och sparkar når en redan i trappan ner till den källare där Coloseum fightcenter har sin lokal. Den är nästan helt täkt i svarta träningsmattor och svetten har impregnerats i väggarna efter år av hårda träningspass. Dagens träning består av Thaiboxning där Jessica tränar teknik med slag och sparkar och är ett av tio träningspass som hon genomför i veckan.

Vägen in till att börja träna MMA (Mixed Martial Arts) för Jessica var via sin kusin som tränande just Thaiboxning. Hon föll för sporten fort och slutade fotbollen och tog upp handskarna för fem år sen och började tävla för tre och ett halvt år sen.

Med ett SM-guld 2019 är hon kvalificerad att tävla för landslaget och det skulle varit EM i Ryssland i höst. Men på grund av att flera länder valt att inte ställa upp för alla restriktioner valde hon istället Worldcup i Prag den 8-11 september.

I en klubb med 150-200 medlemmar är Jessica underrepresenterad tillsammans med dom tio andra kvinnorna som tränar MMA och Thaiboxning i Skövde. Det gör det också svårt att hitta motståndare till matcher och en av anledningarna till att Jessica funderar på att bli proffs är för att kunna hitta motståndare från hela världen. Men just nu är hon kvar på amatör-nivå för att kunna tävla i Worldcup och efter det finns det eventuella planer på VM i Kazakstan till vintern.

Övergången till att tävla som proffs skulle innebära en del förändringar. Dels mindre handskar och inga benskydd. Men också att hon skulle få betalt för att gå matcherna. Nackdelen är att Jessica inte kan gå tillbaka till amatör för att tävla i bland annat SM.

– Det är därför det är vanlig att svenskar stannar kvar på amatörnivå. Speciellt på herrsidan då dom kan få många matcher. Men på damsidan vet jag inte ens hur många som tränar och som ska tävla just nu i min viktklass. Då känner jag att jag kanske ska gå som proffs ändå. Så länge man får match.

Jag var lite chockad efter SM när hon var blå över hela kroppen

I hemmet visar Jessica upp en annan sida av sig själv och det är en stor skillnad mot den hårda, målmedvetna och intensiva Jessica från träningen. I en luftig och ljus lägenhet bredvid Högskolan i Skövde sitter hon tillsammans med sin sambo Jenni. Paret är på väg att flytta och försöker sälja lägenheten. Den har gjorts mäklarfin och dom förklarar att den just blivit fotograferad inför försäljningen.

Jenni som är ifrån Gävle har bott i Skövde över ett år och berättar om hur det kan vara att leva tillsammans med en person som tävlar i MMA.

– Jag var lite chockad efter SM när hon var blå över hela kroppen. Men det värsta är när Jessica går ner i vikt inför match och är helt vit i ansiktet. Man känner inte igen henne då. Humöret är också varierande under den perioden med allt från superglad till ledsen inom loppet av tio minuter.

Jessica har valt att gå ner en viktklass till 61 kilo och inför match innebär det att det krävs lite extra för att tappa den vikten. Med en diet på torsk och broccoli bli det inte mycket mat innan match. På morgonen inför match ligger hon på 1,5 kilo över och måste då svettas ut det sista innan invägning. Svettdräkt med mössa och tjocka kläder på i en bastu är det som krävs för att klara av det.

– Jag bara pratar om maten under den tiden. Det hände även att jag väckte Jenni mitt i natten med en lista över vilka restauranger vi skulle gå till och vad vi skulle äta efter matchen.

Jenni har inte fått möjligheten att se Jessica tävla på plats än utan fått se en match, live på tv. Restriktionerna och brist på matcher har gjort den gångna säsongen fattig.

– Jag var jättenervös och det var lite läskigt. Jag ville att det skulle gå bra för Jessica för att jag har sett hur mycket tid hon lagt ner på det. Men det var kul och häftigt.

Dom tror att man är arg i allmänhet

Med att vara professionell utövare av kampsport kommer även en del fördomar som dom båda stött på. Det gick inte helt felfritt vid presentationen av Jessica till familjen.

– Min syster var lite nervös för hon trodde Jessica skulle vara aggressiv. För hon var inte så bekant med MMA. Men sen tyckte dom att det var häftigt och dom brukar kolla på Jessicas matcher också. En fråga som jag fått flera gånger är att: Tänk om hon slår dig när hon är arg? Vilket jag tycker är en märklig sak att fråga, säger Jenni.

– Dom tror att man är arg i allmänhet. Att man måste få ut sin ilska någonstans. Det handlar om så mycket mer. Det är taktiskt även fast det är en våldsam sport. Jag tror det är mer skador inom fotboll och handboll än vad det är inom MMA, säger Jessica.