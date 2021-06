Väckte liv i bortglömda sommarpärlan i Ludvika – tack vare omväg hem från skidresan: ”Var helt igenvuxet”

Saxdalen kallas ibland för Sveriges längsta by. Det var här, i den norra änden av det lilla samhället, som familjen Lannebjer under slumpartade former upptäckte den röda träbyggnaden för drygt fem år sedan.

– Vi bodde i Åkersberga då, men hade skaffat ett billigt hus i Fredriksberg för att kunna åka lite skidor med barnen. Normalt åker man via Sunnansjö och tar riksvägen när man ska mot Stockholm. Vid något tillfälle tänkte vi att vi testar att köra på andra sidan sjön i stället, berättar Tony.

Den bilresan kom att förändra livet för hela familjen Lannebjer.

– Tomten var i stort sett helt igenvuxen och huset såg väl inget vidare ut, men det låg fint vid badplatsen, säger Linda om synen som mötte dem i Saxdalen.

I ett slag väcktes Tonys tankar på att starta något eget till liv. En dröm som länge hade bromsats på grund av prisbilden i Stockholmsregionen.

Efter ytterligare några resor till Fredriksberg gick familjen in på nätet och upptäckte att byggnaden, som tidigare fungerat som kiosk och närbutik, hade varit till salu i flera år.

– På den vägen är det, skrattar Tony.

Numera bor familjen i Kopparberg, tre mil söder om Saxdalen. Vinterhalvåret tillbringar de gärna utomlands, där Linda bland annat har jobbat som förskollärare på Svenska skolan i Thailand, men från tidig vår läggs i princip all vaken tid på Café & Dé – som de har döpt verksamheten till.

Efter att ha renoverat huset och mjukstartat med en mindre kaféverksamhet 2017 har de varje sommar vidareutvecklat konceptet. Numera rymmer verksamheten även ställplatser, kanotuthyrning och en grillvagn.

– Tänk om man kunde få folk från Ludvika att åka hit, var det första vi tänkte. Sedan växte det till Borlänge och Falun. I början var det mest folk som råkade köra förbi som stannade, men nu berättar många som kommer att de har åkt för oss, säger Linda.

– Och så vill vi ha hit båtfolket. Vi har ju en brygga och den får gärna användas mer, hoppas Tony.

I framtidsplanerna ingår att bygga ut både de invändiga utrymmena och den takförsedda altanen.

– Kanske en scen så att vi kan ha trubadurkvällar, men det går inte att göra allt på en gång. I början hade vi någon skön föreställning om att här kommer vi att sitta och fika med barnen, men när det är högsäsong sitter vi inte i fem minuter ens.

Till årets säsong byter man ut delar av matmenyn och utökar fikautbudet med kulglass. Den allergenkost som blivit något av ett ”trademark” för Café & Dé tummar man dock inte på.

– Det utbudet är ofta dåligt längs vägarna. Vi har själva allergier i familjen och tycker att man ska kunna gå ut och äta bra ändå.

FAKTA: Café & Dé

Var: Saxenvägen 64, Saxdalen (vid badplatsen).

När: 15 juni–sista augusti.

Öppettider: 11–19 (tisdag–torsdag, söndag), 11–20 (fredag–lördag).

Ställplatser: För husbilar och husvagnar (i mån av plats) till sista september.

FLER SEMESTERTIPS:

Café Fyren i Smedjebackens båthamn

Sjön Barken i Smedjebackens kommun i södra Dalarna myllrar sommartid av båtliv. I dess norra ände ligger Smedjebackens hamnområde som rustats upp och i dag erbjuder allt från minigolf till besök i gamla lokstallar och konsthallen Meken. Väl värt ett besök för den glassugne är det gamla hamnkontoret som förra året fick nytt namn i båtklubbens regi – Café Fyren. Här kan man – förutom äta glass – njuta av vyn över Barken, spela minigolf, hyra kanot och ställa sin husbil över natten.

Våffelbruket på Hammarbacken i Ludvika

Området Hammarbacken i Ludvika är en del av gamla Ludvika bruk, anlagt av Gustav Vasa omkring 1550 för smide av stångjärn. Med utsikt över sjön Väsman ligger det mäktiga Sädesmagasinet som är ett landmärke i området. I samma hus som den bevarade smedbostaden huserar populära Våffelbruket. Förra sommaren lockade nysatsningen tusentals gäster från hela länet och andra delar av Sverige. Överdådiga ”bubbelvåfflor” i glass- och matvariant står på menyn.

Grangärde musteri norr om Ludvika

Grangärde Musteri ligger två mil nordväst om Ludvika och drivs av familjen Tillman. Här odlar man bär och säljer bland annat sylt och saft under namnet Tillmans. I anslutning till musteriet finns Grangärde Musteributik och Café där man i rustik gårdsmiljö kan frossa i årstidsinspirerade bakverk, smörgåsar, matpajer och glass.