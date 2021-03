Två stabila insatser av Johanna i Falun – var topp tio bland de allra bästa under söndagen

Johanna Hagström, som för övrigt fyllde 23 år just på lördagen, startade som nummer 51 av de 58 deltagande tjejerna i distansloppet över 10 kilometer fristil.

Precis vid den första tidskontrollen, efter 4,0 kilometer, blev Johanna omåkt av landslagskompisen Jonna Sundling, som hade startat 30 sekunder bakom. Johanna var i det skedet 44 sekunder efter täten, ett avstånd som sedan blev ytterligare 17 sekunder när lördagens suverän, Ebba Andersson, kom som sista åkare.

När åkarna dök upp i bild nästa gång, efter 7,7 kilometer, hade Johanna tyvärr tvingats släppa iväg Jonna Sundling, som hade en riktigt bra dag och slutade trea. Johanna däremot hade det tyngre i spåret och var vid denna kontroll 2.16,4 efter stort ledande Ebba Andersson.

Just Ebba Andersson fortsatte att forsa fram i spåret och utklassade allt och alla. Med tiden 26,29,7 var hon 55,7 sekunder före Charlotte Kalla, som också hon gjorde ett toppenlopp. Trea var alltså nyss nämnda Jonna Sundling.

För Falköpingstjejen Johanna Hagström slutade det med en 15:e plats. Hon var i mål 2.55,5 efter Ebba Andersson.

På söndagen var det så dags för 15 kilometer klassisk stil, även här med individuell start. Johanna Hagström startade nummer 52 bland 55 åkare.

Det var väldigt speciella och knepiga förhållanden denna dag då det hade regnat under natten, vilket medfört att spåren var hårda och isiga.

Johanna Hagström gjorde en stabil insats och pendlade mellan placeringarna nio och elva mest hela tiden. Vid den första kontrollen, redan efter 1,5 kilometer, var hon tia, 10,4 sekunder efter Ebba Andersson och Frida Karlsson.

Nästa tidskontroll kom efter 9,0 kilometer och då var Falköpingstjejen nia, 1.26,6 efter Ebba Andersson.

Sedan var hon nere på elfte plats vid 12,6 kilometer, då hade avståndet till Ebba Andersson utökats till 2.10,0.

Det var sedan en fint spurtande Johanna Hagström som tv-kameran fångade på upploppet och hon slutade på tionde plats, 2.37,2 efter den återigen helt suveräna Ebba Andersson.

Resultat

VW Cup, Falun, 10 km fristil damer: 1. Ebba Andersson, Piteå Elit 26.29,7, 2. Charlotta Kalle, do + 55,7 sekunder, 3. Jonna Sundling, do + 1.07,3, 15. Johanna Hagström, Ulricehamns IF + 2.55,5.

VW Cup, Falun, 15 km klassisk stil damer: 1. Ebba Andersson, Piteå Elit 41.03,7, 2. Frida Karlsson, Sollefteå + 25,3 sekunder, 3. Linn Svahn, Östersund + 31,7, 10. Johanna Hagström, Ulricehamns IF + 2.37,2.