Donald Trumps planer på ett fysiskt toppmöte mellan sju av världens mäktigaste ledare redan i juni blir inte verklighet. Mötet, som Vita huset tidigare har sagt skulle visa styrka och att världen är redo att återgå till ett mer normalt läge skjuts upp, preliminärt till september.

– Eller så gör vi det efter valet, sade han med syftning på höstens presidentval i USA.

Huvudfokus för mötet ska enligt presidenten vara Kina.

Trump säger vidare att de nuvarande medlemmarna – USA, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Storbritannien – är en omodern samling och att han vill bjuda in fler länder.

– Jag tycker inte att G7 riktigt representerar vad som händer i världen, säger han och föreslår en inbjudan till Australien, Ryssland, Sydkorea och Indien.

Ryssland var tidigare medlem i vad som då hette G8, men uteslöts efter annekteringen av den ukrainska Krimhalvön.

Trump har under en längre tid velat släppa in Ryssland i gemenskapen igen, men då stött på patrull. Under fjolårets G7-möte i Frankrike föreslog Trump att hans ryske motsvarighet Vladimir Putin skulle bjudas in.

Ledarna för de sju länderna hade planerat för ett toppmöte via videolänk sent i juni, men för en dryg vecka sedan sade Trump att han hellre ville se ett fysiskt möte i Washington.

Efter att såväl Kanadas premiärminister Justin Trudeau som Frankrikes president Emmanuel Macron uttryck tvekan om det sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel i fredags att hon på grund av coronakrisen inte tänkte åka till junimötet.