– Vår militär står redo, tjänstvillig och skicklig, om de (Minnesota) någonsin vill begära vårt militärstöd. Vi kan ha styrkor på marken väldigt snabbt, säger Trump när han lämnar Vita huset för att resa till Florida för att bevittna uppskjutningen av Space X-raketen på lördagen rapporterar NBC News.

Pentagon har satt militärenheter i beredskap för att kunna kalla in dem med bara några timmars varsel om Minnesotas guvernör skulle begära hjälp, rapporterar Reuters. Minnesota har dock ännu inte begärt någon hjälp, skriver försvarshögkvarteret i ett uttalande.

Oroligheterna har utlösts av polisers ingripande som innebar den svarte mannen George Floyds död. Våldsamheter eskalerade natten till lördagen i Minneapolis trots utegångsförbud och oron spreds till ett 30-tal städer i USA.

Invånare säger att polisnärvaron knappt var märkbar förrän vid midnatt, lokal tid, i Minneapolis trots att utegångsförbudet gällde från klockan 18 enligt tidningen Star Tribune.

På en presskonferens på lördagen säger Walz, som är demokrat, och borgmästare Jacob Frey från samma parti, att man missbedömt omfattningen och framför allt intensiteten på upploppen. Men de två pekar ut inkommande demonstranter som bråkmakare, och att Minneapolis invånare i stort inte deltar i de våldsamma protesterna.

Guvernören och borgmästaren påpekar flera gånger att oroligheterna försvårar möjligheterna att skipa rättvisa och förändring efter Floyds död. Hittills har en polis gripits och tre som deltog i ingripandet mot Floyd utreds för brott.

– Jag har därför beordrat att hela styrkan inom delstatens nationalgarde ska mobiliseras, säger Walz och lägger till att det aldrig tidigare hänt i delstatens historia. Walz säger också att han tackat nej till federal hjälp i samtal med president Donald Trump.

På frågan om hur stor insatsen är svarar delstatens ansvarige general Jon Jensen att nationalgardet i delstaten har 13 200 aktiva, men att inte samtliga är tränade för denna typ av insatser. För närvarande är omkring 2 000 nationalgardister utkommenderade.

I fronten mellan våldsamma demonstranter och myndigheter försöker borgmästaren och guvernören att påminna om betydelsen att värna om den döde George Floyds minne och se till att samhället och polisens roll ändras i grunden, bort från våld och rasism.

Men de främst nattliga protesterna som sprids i USA har hittills krävt ytterligare minst två dödsoffer.

I bland annat Chicago och Memphis har stora demonstrationer anordnats. Även i Detroit har det varit protester och i samband med det sköts en 19-årig man ihjäl under oklara omständigheter. Enligt polisen ska någon ha skjutit från en bil mot folkmassan där mannen befann sig, skriver The Detroit News.

I Oakland gick minst 7 500 personer ut på gatorna för att demonstrera, och i samband med oroligheterna blev två federala väktare skjutna. En av dem dog, rapporterar CNN. Gripanden ska ha genomförts men polisen är i övrigt förtegen om händelsen.

Bakgrund: Uppmärksammade fall av polisvåld mot svarta i USA

George Floyds död i måndags är bara ett i raden av uppmärksammade fall i USA där polis använt övervåld mot svarta. Här är några av fallen de senaste åren.

Juli 2014: Eric Garner avlider i Staten Island i New York när polis griper honom och kopplar strypgrepp runt hans hals.

Augusti 2014: tonåringen Michael Brown skjuts ihjäl i Ferguson i Missouri, efter att polis misstänkt honom för cigarettstöld. Stora protester och kravaller utbryter.

April 2015: Walter Scott stoppas för ett trasigt bromsljus i staden North Charleston i South Carolina. Det slutar med att han blir skjuten i ryggen åtta gånger av en polis när han försöker springa därifrån.

Juli 2015: polisens dödskjutning av Sam DuBose i Cincinnati i Ohio får stor uppmärksamhet som ett exempel på övervåld med rasistiska undertoner i USA.

Juli 2016: Alton Sterling skjuts till döds av polis utanför en närbutik i Baton Rouge i Louisiana. En video visar hur två poliser trycker ner Sterling på marken innan en av dem skjuter honom fyra gånger, från nära håll.

Några dagar senare skjuts 32-årige Philando Castile ihjäl när han under en poliskontroll i Minneapolis i Minnesota sträcker sig efter sitt körkort.

September 2016: i staden Tulsa, Oklahoma filmas en dödsskjutning från en polishelikopter. I videon syns en 40-årig svart man med händerna i luften luta sig mot sin bil innan han skjuts av polis.

Mars 2018: Stephon Clark befinner sig i en äldre släktings trädgård i Sacramento i Kalifornien när han skjuts med 20 skott av polis, som tror att mannen bär ett vapen. Inget vapen hittas på platsen, bara en mobiltelefon.

April 2018: Polis i New York skjuter ihjäl en man i stadsdelen Brooklyn. I handen håller mannen ett rör som polisen misstänker kan vara ett skjutvapen. Fyra poliser avfyrar sammanlagt tio skott.

Under våren 2020 har flera fall där svarta far illa av vita polisers behandling väckt uppmärksamhet. I Kentucky tog sig exempelvis tre poliser i mars in i en svart kvinnas hem och sköt henne. I Georgia utredde polis och åklagare till en början inte det omskrivna fallet i februari, då en svart man sköts till döds under en joggingtur.