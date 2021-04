Volvo redovisar en vinst före skatt på 12 290 miljoner kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 6 490 miljoner kronor samma period året före då bolagets finanser var tydligt påverkade av coronapandemin.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 9,5 miljarder kronor, enligt Refinitivs sammanställning.

– Det är ett väldigt starkt kvartal från hela organisationen, säger Martin Lundstedt, vd för Volvo, till TT.

– Det är goda volymer både när det gäller nya produkter och för vår serviceverksamhet som ger en rekordmarginal, fortsätter han.

Omsättningen uppgick till 94 miljoner kronor, jämfört med 91,4 miljoner kronor ett år tidigare. Här låg förväntningarna på 94,3 miljarder kronor.

Nettoorderingången för lastbilar landade samtidigt på drygt 85 000 lastbilar, upp från drygt 38 000 samma period föregående år.

Samtidigt varnar företaget för brist på halvledare. Under första kvartalet hade bristen en begränsad påverkan på tillverkningen, enligt Volvos vd. Men under andra kvartalet kommer produktionen av lastbilar att stoppas under två till fyra veckor.

– Vi kommer att ställa produktionen under ett antal veckor, för att få ordning i leden. Det har fungerat bra och det är den planeringen vi håller. Vi kommer att kraftsamla för att möta efterfrågan, säger Lundstedt.

Martin Lundstedt beskriver försörjningskedjan för såväl halvledare som för andra komponenter som "fortsatt mycket instabil och osäkerheten om utvecklingen är stor".

Han skriver också att bolaget "därför inte kan utesluta ytterligare störningar i såväl lastbilsverksamheten som för övriga delar av koncernen".

Samtidigt säger han att han inte är så oroad och tycker snarast att det vore konstigt om koncernen, i rådande efterfrågesituation, inte skulle ha störningar i produktionen.

– Vi är i en stark efterfrågesituation och en uppåtgående trend. Skulle vi köra nästa kvartal utan störningar har vi inte spänt bågen tillräckligt högt, säger Martin Lundstedt.

TT: Hur stor är risken att den osäkra situationen kommer att leda in i nästa halvår också?

Grejen är att sikten framåt är ganska låg fortfarande. Det har varit en snabb återgång inte bara i vår sektor, så det finns obalanser i systemet, säger han.

– Men vi är i en stark efterfrågesituation. Vi kan ha lite komponentstörningar, men vi gör historiskt stora kliv mot hållbara transporter och redovisar rekordmarginaler.