Tredje raka förlusten för SIK – föll tungt mot Visby

Skövde reste under onsdagen till Gotland för att ta sig an Visby/Roma. När lagen möttes i Billingehov för drygt en månad sedan, så drog gotlänningarna det längsta strået. I den matchen åkte SIK dessutom på två skador. Dels den poängstarka forwarden Jesper Emanuelsson som ännu är borta från spel, men också målvakten Robin Wallin som nu tagit sig tillbaka.

I målet för dagen stod dock återigen Hugo Fagerblom, som gjort det bra i Wallins frånvaro. SIK kom ut piggt och fick tidigt chansen i powerplay. Laget lyckades dock inte förvalta det.

Det gjorde dock Visby/Roma, när de fick chansen några minuter senare. Mikael Hedlund serverades av Sami Taminnen och 1-0 var ett faktum. Det blev periodens sista mål.

Den andra perioden var relativt jämn och chansfattig. Bägge lagen visade upp en solid defensiv och inget av lagen lyckades utnyttja de chanser som väl erbjöds.

– Vi åker till Gotland och vet att vi måste jobba stenhårt i defensiven, jag tycker vi gör det i två perioder, säger SIK:s tränare Fredrik Ljunggren.

Den tredje perioden blev inte vad SIK hade hoppats på. Laget hade förvisso ett par chanser precis i upptakten av perioden men fick ingen utdelning. Istället så stänkte Visby stänkte dit 2-0 drygt 4 minuter in i perioden och bara minuten senare fick laget också in 3-0. SIK fick efter det chansen två gånger om i nummerärt överläge, men lyckades inte få in pucken. Istället kunde Visby/Roma punktera matchen genom Albin Kedbrant. Hemmalaget fick även in 5-0 in matchen var slut.

– Det är så klart inte okej, vi hade behövt få utdelning tidigare, de får två snabba mål, sen får vi chansen att komma närmre i powerplay men vi tar inte den, och istället låter vi det rinna iväg.

SIK ligger för närvarande nästsist i Allettan Södra. Nästa match för Skövdes del spelas på fredag. Då står tabelltvåan HC Dalen för motståndet.

– Vi behöver orka vara noggranna i 60 minuter, jobba hårt i defensiven, ta tillvara på de chanser som bjuds och vara lite hetare i powerplay, säger Fredrik Ljunggren.

Matchfakta: Visby/Roma HK - Skövde IK (1-0,0-0,4-0)

Första perioden: 8.14 1-0 Mikael Hedlund (Sami Taminnen, Niko Mikkola)

Andra perioden:

Tredje perioden: 4.29 2-0 Sebastian Walfridsson(Albin Kedbrant, Chase Phelps) 5.57 3-0 Ville Heikkinen (Sami Tamminen, Niko Mikkola) 13.54 4-0 Albin Kedbrant (Lukas Carlsson) 5-0 15.49 Ville Heikkinen (Colton Leiter, Niko Mikkola)