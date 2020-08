Träffa Monique The Sustainable Woman och bli en del av ett konstverk

Monique Wernhamn kallar sig för The Sustainable woman och ska snart öppna sin klinik, sin feedback-klinik, i Rosa Huset.

Tidningen fick träffa henne på Konstmuseet dit hon tagit sig tillsammans med sin moster direkt från Göteborgståget. Även konstintendent, Tomas Asplund Gustafsson, fanns på plats. Mötet blev en sorts försmak av Moniques sätt att arbeta med konst och ett samtal om hållbarhet.

Hon har själv beskrivit The sustainable woman som ett sorts övergripande koncept där flera mindre episoder ryms, eller kalla det för konstnärliga verk.

Monique jobbar som en performer och har en bakgrund som modedesigner, scenograf och regissör, bland annat.

Hon sägs verka i gränslandet mellan bildkonst, scenkonst och pedagogik. ”Hon bygger koncept, jobbar performativt och normkritiskt, med deltagande och dialog, med värderingar och perspektiv.” står det exempelvis i ett programblad.

— Vi har jobbat med Monique i olika sammanhang sedan 2016 och ser det här projektet som ett sätt att knyta ihop säcken, säger konstintendent Tomas Asplund Gustafsson.

Han förklarar att tanken från början var att bjuda in The sustainable woman till Matfestivalen, men med pandemin tvingades man tänka om. Att ställa in var dock inget alternativ.

Monique Wernhamn har varit i Skövde förr. 2016 var hon här för att jobba med Konstmuseets feriepraktikanter, som under hennes ledning fick utforska vad ett arbete är för något.

— Först fick de göra en helt meningslös aktivitet, gräva en grop utanför Elins Esplanad. Och fylla igen den. Sedan fick de sätta sig i varsin solstol utanför Elins med en skylt där det stod ”Jag vilar lite”. Det skapade rabalder, konstaterar Monique Wernhamn.

Det visade sig att ungdomarna inte hade några problem med att göra en meningslös syssla, det var värre att göra ingenting.

— Det störde dem och det tyckte jag som konstnär var intressant eftersom det väckte mycket tankar kring just vad ett arbete betyder för en människa.

Året därpå, 2017, inledde Monique Wernhamn ett samarbete med socialnämnden i Skövde där unga personer med psykisk sjukdom iklädda djurmasker fick intervjua kommunpolitiker.

Det resulterade i en 13 minuter lång kortfilm som belyste ungdomarnas syn på sin sjukdom, liksom de anhörigas och samhällets syn på dem.

Projektet med kliniken i Rosa Huset är mer som en lek med hennes egen ohållbarhet som konstnär och människa.

— Vi stressar, blir sjukskrivna och jagar pengar. Det krävs att vi jobbar och vi definieras ofta utifrån vårt arbete. När vi blir arbetslösa tappar vi vår identitet. Vad är jag om jag inte kan bidra till samhällsnyttan?

På The sustainable womans feedback-klinik erbjuds besökaren en stunds terapi i utbyte mot en gentjänst.

— Jag tar varje möte på största allvar och är själv, som konstnär mer som en projektionsyta.

Hittills har hon fått allt från utflykter, till matlagningskurs och en resa tillsammans med en kvinna till en gaybar i Bengtsfors i utbyte mot terapi.

— Fast det finns ingen gaybar i Bengtsfors. Jag blev en del i hennes lek i att kunna leva ut sitt alternativa jag på ett litet ställe.

Är sådana här möten verkligen konst?

— Självklart, upplevelsen i sig är konst.

Tomas Asplund Gustafsson inflikar att det som händer i mötet är konsten.

— Mötet sätter igång en tankeprocess, precis som när man tittar på en målning. Men om betraktaren inte berörs av målningen så är det bara en yta med färg, förklarar han.

Innan Monique Wernhamns klinik öppnar i Rosa Huset ska hon ut och ragga klienter. Det kommer hon att göra på torsdag och fredag, där Skövdebor rör sig mest, som på Hertig Johans torg, i Boulognerparken och på Elins Esplanad, bara för att nämna några exempel.