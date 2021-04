Tidig start på tävlingssäsongen – i mitten av augusti startar gruppspelet i Svenska Cupen

Det är totalt 64 lag (32 på herrsidan och 32 på damsidan) som erbjuds att delta i Svenska Cupen den kommande säsongen. De 22 högst rangordnade lagen i Sverige i respektive klass får vara med och utöver det finns det tio platser per klass att spela om för övriga lag. I år är dock inte kvalificeringsspel möjligt, så därför är även dessa lag rangordnade och detta har skett distriktsvis.

Gruppspelet kommer att genomföras mellan den 14 och 29 augusti. Det blir fyra lag i varje grupp och de två bästa i varje grupp går vidare till slutspel, som inleds med åttondelsfinaler.

Vinnaren i Svenska Cupen kommer att få spela i kommande säsongs Europacupspel.

Det som är tänkt som en extra krydda för Svenska Cupen är shoot-out-skytte (flygande straffar). Lag från lägre division får tre shoot-out-skott för varje division som skiljer lagen åt – dock max sex stycken. Om två lag från samma division möts får båda lagen inleda med tre shoot-out-skott.

Skövde är en av de orter som har flest lag med i Svenska Cupen, tre till antalet. Flest har Göteborg, sju stycken, medan Partille har fyra. Sedan kommer Skövde, Boden, Västerås och Ystad med vardera tre.

Här är alla deltagande klubbar:

Herrar: IK Sävehof, Ystads IF HF, HK Malmö, IFK Skövde HK, Alingsås HK, IFK Kristianstad, Lugi HF, Eskilstuna Guif IF, IF Hallby HK, IFK Ystad HK, Hammarby IF HF, Önnereds HK, Redbergslids IK, HK Aranäs, HIF Karlskrona, Amo HK, Kungälvs HK, HK Varberg, OV Helsingborg HK, VästeråsIrsta HF, Skånela IF, Anderstorps SK, Bodens BK HF (HF Norr), IFK Tumba HK (HF Öst), Rimbo HK Roslagen (HF Öst), Enköpings HF (HF Mitt), LIF Lindesberg (HF Mitt), HK S-hof (HF Väst), HK Torslanda Elit (HF Väst), Kärra HF (HF Väst), HK Ankaret (HF Syd), Vinslövs HK (HF Syd).

Damer: Skuru IK, IK Sävehof, Höörs HK H 65, Skara HF, Kristianstad HK, VästeråsIrsta HF, Önnereds HK, BK Heid, Lugi HF, Kungälvs HK, Kärra HF, Skövde HF, HK Aranäs, Boden Handboll IF, Eslövs IK, IF Hallby HK, OV Helsingborg HK, Tyresö Handboll, AIK, GF Kroppskultur, Eskilstuna Guif IF, Skånela IF, Bodens BK HF (HF Norr), GT Söder HK (HF Öst), Tumba HBK (HF Öst), Strands IF Hudiksvall (HF Mitt), VästeråsIrsta HK (HF Mitt), HF Somby Skövde (HF Väst), HK S-hof (HF Väst), IF Hellton Karlstad (HF Väst), HK Drott Halmstad (HF Syd). Ystads IF HF (HF Syd).