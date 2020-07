Talangens show bröt trenden för SAIK: "Kul att få chansen"

Åtta matcher, noll segrar och totalt tre inspelade poäng. Det var vad lagen som möttes på Södermalms IP på onsdagskvällen lyckats skrapa ihop inför matchen – tillsammans det vill säga. Inget av lagen hade alltså tagit sin första seger för säsongen.

Något som ändrades efter lite mer än 90 minuters fotboll.

Bortalaget var de som inledde starkast men hemmalaget gnuggade på och tog sakta men säkert över matchen, höll mest i bollen och skapade det flesta chanserna. När domaren blåste av hade Skövde AIK tagit sin första trepoängare för säsongen.

– Det var riktigt gött att få den första segern. Det har studsat lite emot oss tidigare så det kändes välförtjänt att vi äntligen fick vinna. I den här matchen tycker jag vi är det bättre laget och skapar fler heta chanser än Qviding. Nu kanske det kan släppa i huvudet på oss och vi kan bygga vidare på det här och ta fler segrar i framtiden, säger mittfältaren David Frisk efter matchen.

17-åringe Frisk gjorde redan för två år sedan sex mål för sitt Ulvåkers IF i division 5 innan han inför förra säsongen tog steget till Skövde AIK:s akademi. Den här säsongen flyttades han upp i a-laget och har hunnit med att spela fyra matcher varav två från start.

– Det är kul att jag har fått chansen i laget och har fått ganska mycket speltid. Därför känns det gött att kunna visa att jag klarar av spelet på den här nivån och nu ska jag bygga vidare på det här.

Efter att ha imponerat under sina första matcher var det först i sin femte match som mittfältaren fick sätta dit sitt första tävlingsmål för sin nya klubb och sitt första i ettan. Efter 30 minuter fångade Frisk upp en boll strax utanför straffområdet och klippte till bollen som målvakten i Qviding fick svårt att hålla och istället tappade han in den under sig.

– Det var riktigt skönt att den gick in och att vi kunde ta ledningen. Jag kom till ett par bra lägen i den här matchen och det kändes bra att jag kunde förvalta ett par.

Frisk var involverad i det mesta för Skövde AIK i den här matchen. Qviding inledde starkast men efter att Frisk gjort 1–0 tog han över showen. Först serverade han Lukas Lilja till hans första mål i klubben och sen i andra halvlek dundrade han dit sitt andra för kvällen.

– Det var knappt att den första gick in så jag kände att jag behövde göra ett ordentligt mål också, ha ha. Nej, men jag kunde bryta bollen och tog ett par steg in i banan och såg att det var öppet vid första stolpen så jag satte dit den.

Du har fått starta tre matcher och hoppat in i två. Efter den här insatsen blir du väl svårpetad?

– Ja, kanske det.

Strax före 3–0 hade Markus Fröjd i Skövde-kassen räddad en straff och strax efter reducerade Qviding till 3–1 men det var sen aldrig nära att bli annat än tre poäng till hemmalaget.

Matchfakta:

Skövde AIK–Qviding FIF 3–1 (2–0)

Mål: 1–0 (30) David Frisk, 2–0 (45) Lukas Lilja, 3–0 (73) David Frisk, 3–1 (78) Edvin Dahlqvist.