Sweden outdoor festival på Billingen tvingas ställa in: ”Känns jättetråkigt”

Sweden outdoor festival har de senaste fyra åren lockat många besökare som är intresserade av friluftsliv. Detta år skulle festivalen genomföras den 26-27 september, men på grund av coronapandemin kan den inte genomföras. Det har arrangören Next Skövde beslutat, som nu innebär att ännu en festival i Skövde tvingas ställa in.

Istället satsar man på att genomföra vissa ”coronasäkra” aktiviteter.

– Det känns jättetråkigt att även behöva ställa in årets festival, men nu kan vi inte vänta längre med att fatta beslut och därför har styrelsen för Next Skövde beslutat att ställa in festivalen, säger Micael Worbin, evenemangsansvarig på Next Skövde, i ett pressmeddelande.

SM i utomhusmatlagning kommer att genomföras som planerat den 27 september, men utan publik. Finalen kommer istället att livesändas digitalt. En nyhet för i år är Skol-SM i utomhusmatlagning, den kommer också genomföras som tänkt den 25 september. Lagen kommer från tre restaurangskolor i Skövde, Örebro och Ryssby i Småland.

Ett populärt inslag på Sweden outdoor festival har varit just att laga mat utomhus tillsammans med experter. Istället genomför Next Skövde två helger i september där man kan boka in sig i mindre grupper och laga mat tillsammans med Skövdekocken Mattias Hägg som driver Skövde saluhall.

Det blir också lite friluftsliv under helgen då festivalen skulle ha ägt rum. Den 26 september arrangerar Billingen X-trail en upplevelselöpning med guide på Billingen.

– Vi hoppas att dessa aktiviteter kommer att bli uppskattade även om de sker i liten skala. Sedan vet vi ju att Billingen har lockat stora mängder av besökare till sitt ordinarie utbud och det är det vi får hänvisa till i år. Men vi ser redan fram emot att komma tillbaka med festivalen i full kraft nästa år, säger Micael Worbin.

Tidningen söker Micael Worbin.

Läs mer: Matfestivalen ställs in - för första gången på 30 år

Läs mer: Nya satsningar för att stötta Skövdes restauranger