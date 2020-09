Oden Cup i inomhusfotboll för juniorlag (från början P18 och F16) såg dagens ljus i november 1982. Initiativtagare till cupen var Per-Axel "Palle" Gustafson (IFK Falköping) och Bengt Alexandersson (Falköpings KIK) och de båda klubbarna har sedan dess genomfört sin turnering (tredje helgen i november) 38 gånger i rad.

Nu skulle det snart ha varit dags för den 39:e upplagan – men för första gången i cupens historia blir den populära turneringen inställd.

– Vi har valt att ta det beslutet redan nu, då det egentligen inte är något som talar för att cupen ska gå att genomföra. Då är det lika bra att sätta stopp för alla förberedelser, som ju kostar både tid och pengar, samt att vara tydliga mot de klubbar som har anmält sig eller har tänkt att anmäla sig, säger Mattias Carlsson, ordförande i IFK Falköping FF.

När beskedet togs var inte jättemånga lag anmälda till Oden Cup, men det brukar det faktiskt inte vara så här i september.

– Nej, vi vet av tradition att mer än 50 procent av alla anmälningar kommer i oktober, efter det att utomhussäsongen är avslutad. Men trots detta med coronapandemi och risk för inställd turnering, så var det ungefär lika många lag anmälda i nuläget som det brukar vara vid denna tidpunkt. Det var i alla fall ingen stor skillnad, säger Carlsson.

Givetvis var arrangörsklubbarna IFK Falköping FF och Falköpings KIK väl förberedda på att man skulle behöva ta detta beslut, men det känns ändå jobbigt.

– Ja, det var ju det andra stora gemensamma arrangemanget vi fick ställa in nu under coronapandemin, det andra var Klassbollen i maj. Nu har vi tappat "allt" i år, om man får uttrycka sig så. För både oss och FKIK är Oden Cup och Klassbollen de två enskilt största inkomstkällorna under ett verksamhetsår, konstaterar Mattias Carlsson.

De båda klubbarna har nu för avsikt att ansöka om kompensationsstöd hos RF med anledning av att Oden Cup måste ställas in. Som bekant har regeringen beslutat om ett stödpaket (för andra halvåret 2020) på en miljard kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin och det är alltså RF som har uppdraget att fördela stödet.

– Det är självklart att vi ska ansöka om detta, men vi vågar inte ha alltför stora förhoppningar på hur mycket vi eventuellt kan tänkas få i ersättning. När vi ansökte om ersättning för intäktsbortfallet i samband med Klassbollen i våras, så fick vi långt under det vi hade ansökt om och hoppats på. Vi blev väldigt förvånade den gången, säger Mattias Carlsson.