Stora steg framåt i vaccinationen – allt fler fullvaccinerade

Lite drygt en månad efter att fas 4 inleddes, har Västra Götalandsregionen nu också inlett vaccinationen av nästa åldersgrupp – de födda 1976 och tidigare, samt de över 18 som är i en riskgrupp, kan nu gå in via 1177 och boka vaccination hos valfri vaccinatör.

– Det är positivt att vaccinationsviljan är så god, men det innebär också att det vaccin vi skickar ut går åt snabbt. Vaccinatörerna lägger ut nya tider efterhand, sa Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, i ett tidigare pressmeddelande.

En av anledningarna till varför man först nu är redo att gå in i nästa åldersgrupp, är de minskade leveranser som Regionen drabbades av under veckorna 21-22. Det har också inneburit att Västra Götalandsregionen valde att prioritera de som skulle få dos 2 under veckorna, före de i fas 4 som fortfarande väntar på sin första dos.

Framöver ser leveranserna dock ut att öka – vecka 26 planerar Västra Götalandsregionen att kunna skicka ut över 60 000 doser till de som nu ska ta dos 1, och närmare 90 000 doser till de som ska ta dos 2.

Strategin märks också i vaccinationssiffrorna från kommunerna i tidningens bevakningsområden.

Läs mer här: Regeringen satsar 20 miljoner kronor på vaccininfo: ”Allvarligt om vi får stora vita fläckar”

Skövde kommun har nu till slut kommit över 50 procent av den vuxna befolkningen som har fått en dos – med 23 011 personer som nu har fått dos 1, innebär det att 50,9 procent av Skövdeborna över 18 år nu har fått sin första dos.

Det betyder också att Skövde kommun under vecka 22 kunde distribuera ut 1 110 vaccindoser till de som skulle få sin första vaccindos.

Gällande dos 2 har Skövde kommun tagit ett än större steg under den gångna veckan – under vecka 22 har närmare 2 000 Skövdebor mottagit sin andra spruta, och kan därmed ses som färdigvaccinerade. Totalt har nu 9 488 personer, eller 21 procent av den vuxna befolkningen, i Skövde fått sin andra dos.

Men det är Tidaholms kommun som tar en klar förstaplats när det kommer till hur många procent av den vuxna kommunbefolkningen som nu är fullvaccinerade – efter vaccinationerna under vecka 22 är nu fler än 30 procent av befolkningen färdiga med sin vaccination mot viruset.

Med en ökning på 6,2 procentenheter jämfört med föregående vecka, landar Tidaholm på att 30,5 procent av den vuxna befolkningen, eller 3 112 personer, som nu är fullvaccinerade.

Gällande dos 1 har tillväxten inte varit lika stark under den gångna veckan, men landar ändå på en procentuell andraplats jämfört med de övriga kommunerna i tidningens bevakningsområde.

Nu har totalt 5 729 tidaholmare, eller 56,1 procent av den vuxna befolkningen, fått minst en dos vaccin. Det är en ökning med blott 1,3 procentenheter jämfört med föregående vecka.

Istället är det Götene kommun som behåller den procentuella förstaplatsen när det kommer till dos 1 – även här har man prioriterat dos 2 före dos 1, men tillväxten är något bättre än i Tidaholm.

Totalt har nu 57,3 procent av de vuxna kommunborna i Götene, det vill säga 6 039 personer, fått sin första dos vaccin – en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med föregående vecka.

Gällande dos 2 har man ökat desto mer, med en ökning på 4,7 procentenheter jämfört med föregående vecka, landar kommunen på en procentuell andraplats efter Tidaholm. Nu är 28,3 procent av de vuxna Göteneborna, eller 2 984 personer, fullvaccinerade – en ökning på närmare 500 personer.

Falköping må ligga på en delad tredjeplats procentuellt, men tog under vecka 22 ett rejält kliv framåt med dos 2. Med en ökning på 5,1 procentenheter (1 426 doser) landade kommunen på en total av 6 720 personer i Falköping som nu är fullvaccinerade.

Det betyder att 26 procent av Falköpings vuxna befolkning nu är fullvaccinerade.

Utvecklingen av de som nu fått dos 1 är desto mer blygsam, med en ökning på blott 1 procent har nu 13 325 Falköpingsbor (51,6 procent) fått minst en dos vaccin.

Procentuellt jämte Falköping gällande dos 2 ligger Vara kommun – som dock tagit ett betydligt större steg procentmässigt under den gångna veckan.

Med en ökning på 7,4 procentenheter jämfört med föregående vecka, landar även Vara på 26 procent (3 348 personer) av den vuxna befolkningen som nu är fullvaccinerade.

Det innebär en ökning med närmare 1 000 personer som nu är färdigvaccinerade – och betyder också att Vara kommun är den kommunen i tidningens bevakningsområde som ökat distributionen av dos 2 procentuellt mest under den gångna veckan.

Vara kommuns utveckling ligger också strax före Falköping när det kommer till dos 1, men liksom grannkommunerna har man varit mer restriktiva med distributionen av dos 1 under den gångna veckan.

Med en ökning på knappt 200 doser, har nu 6 765 Varabor fått minst en dos vaccin, det vill säga 52,6 procent.

Även Skara kommun har tagit ett rejält kliv framåt när det kommer till dos 2, dock inte lika stort procentuellt som grannkommunen.

Under vecka 22 ökade antalet personer som nu är fullvaccinerade med närmare 900 personer, en procentuell ökning med 5,9 procentenheter. Det innebär att 3 697 personer (24,9 procent) i Skara kommun nu är fullvaccinerade.

Gällande dos 1 har Skara också haft en relativt stark vecka, med en ökning av 3 procentenheter landar man på att 54,2 procent (8 056 personer) av Skaras vuxna befolkning nu har fått minst en dos.