Stor glädje präglade helgens upplaga av Annliz Cup: ”För många var det här första handbollsmatcherna på ett år”

Det är söndagkväll och Huddinge HK och Alingsås HK har avslutat sin match vilket också betyder att årets upplaga av Annliz Cup är över för den här gången. Två helger fyllda av handboll i Skövde är till ända och det är en trött ordförande i Skövde HF svarar i telefonen när Skövde Nyheter ringer.

– Ja, man blir alltid lite trött på söndagskvällen efter de här två helgerna. Det får jag säga, säger Anders Wiik.

För två veckor sedan inleddes Annliz Cup med klassen Superelit. Danska topplaget Viborg var på plats i Skövde och såg till att ta hem titeln.

– Under helgen när vi hade Superelit så var det fin seniorhandboll med väldigt bra lag. De som fick se dem spela kan ju se vilken skillnad det är på toppen av Danmark mot toppen av Sverige. Den turneringen blev också lyckad trots fadäsen med att det läckte in vatten och vi fick flytta in i stora arenan.

Under den gångna helgen var det så dags för övriga klasser i cupen att avgöras och det blev tre dagar fulla med handboll.

– Det är en lite annan typ av cup den här helgen men det var många av spelarna som knappt spelat handboll på över ett år. Så de här är bland de första matcherna de fått spela och det har märkts att det har funnits stor glädje att få spela matcher.

Vad har ni fått för reaktioner på arrangemanget?

– Jag pratade med en person så sent som idag som sa att vi inte skulle bryta det här upplägget. Den personen gillade att det var en hög nivå på handbollen, en bra arena och ett bra upplägg på turneringen.

Trots att cupen precis tagit slut kan ordförande Wiik inte stoppa sig själv från att redan börja fundera på nästa års upplaga av Annliz Cup.

– Tankarna har redan börjat snurra iväg till hur vi ska kunna göra det här ännu häftigare. Vi funderar på hur vi ska kunna göra lite mer runtomkring matcherna. Förhoppningsvis var det här sista gången vi hade restriktioner också så då hoppas vi kunna ta ut svängarna lite till.