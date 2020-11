STOR FANSENKÄT: 13 skaraborgare om kärleken till sitt favoritlag – √ betydelsen √ höjdpunkter √ anekdoter

Sju supporterfrågor:

1. Varför håller du på just dem?

2. Vad betyder de för dig?

3. Hur mycket följer du dem?

4. Vilket är ditt bästa minne?

5. Och det värsta du varit med om?

6. Vem är din favoritspelare genom tiderna?

7. Något ”knasigt” du har gjort som supporter?

Caroline Berling, 36, lokalfotbollsprofil från Lidköping – Liverpool

1. Jag fastnade för Liverpool när jag var tio-elva år. Hängde med grannen och hennes familj och kollade på Gothia Cup under en hel vecka. På den tiden hade man anordnat en uppvisningsmatch och just detta år tog IFK Göteborg emot Liverpool på Ullevi. Då var det Steve Mcmanaman som dominerade.

2. Det är laget i mitt hjärta. Förlorar de så gör det ont i mig och vinner de så mår man bra. Jag har nog 20 stycken Liverpool-tröjor hemma.

3. Jag missar nästan aldrig någon match med dem. Skulle väl vara om jag spelar själv samtidigt möjligtvis.

4. Champions Leauge-finalen mot Milan 2005 var ju en magisk vändning. Sen fjolårets ligaguld så klart! En dröm att få se dem lyfta den pokalen. Ett annat bra minne är från den 8 februari 2014, då Liverpool slog Arsenal med 5–1. Jag var på på plats och såg den matchen live.

5. Jag mådde väldigt dåligt 2014 efter att Gerrard halkat i matchen mot Chelsea i jakten på mästartiteln som han drömt om hela sitt liv. Led med honom då och jag mår fortfarande dåligt när man ser den sekvensen.

6. Steven Gerrard. En sann liverpoolare och en underbar kapten. Hans fotbollsegenskaper går inte av för hackor heller. En mittfältare som jag följt och lärt mig mycket av också.

7. När de vann ligan torsdagen den 25 juni så öppnade jag givetvis i min ensamhet en flaska champagne klockan 23.00 i sängen, hehe.

Mikael Nyström, 57, mångårig eldsjäl i Skara IBK– Södertälje SK och Chelsea

1. Stisse Johansson var favoriten på 70-talet så därför blev SSK mitt lag. När det gäller Chelsea så var det nog helt enkelt första laget jag såg på gamla Tipsextratiden.

2. Att man mår bra efter vinster och att man har mindre depressioner efter förluster.

3. Försöker vara uppe i Tälje ett par gånger per säsong och samma i London. Annars via tv och nätet. Medlem i båda klubbarna givetvis och har ett tiotal tröjor med båda lagen. Man klarar ju sig bra på något av Hascak, Lampard och Drogba.

4. Bästa SSK-minnet är SM-guldet 1985 och ett par kval när de gått upp i elitserien. Med Chelsea så är det Champions-League-segern 2012 – de slog ur underläge och vände i alla matcherna på slutet. Sjukt roligt!

5. SSK föll mot Björklöven något år i slutminuten och åkte ur högsta serien – då gick jag förmodligen inte i skolan dagen efter... Chelsea förlorade mot Barcelona för många år sedan i CL efter att en norsk domare gjort en, hmm, mindre bra insats...

6. Glenn "Holger" Johansson (SSK) och Frank Lampard (Chelsea) förstås.

7. Säkert mycket dråpligt, men en blodig vurpa i tunnelbanetrappan på väg till Stamford Bridge efter stress då jag på samma resa hade missat ett plan till London. En mindre uppgörelse med Smålandsfans i HV:s gamla borg i Rosenlundshallen glömmer jag inte heller, när SSK vände matchen och jag fick popcorn, programblad och glåpord slängt på mig i sista perioden.

En annan grej som kan nämnas: när jag flyttade hemifrån på 80-talet fanns ju telefonkatalogen och då var det kutym att även ange yrket och det tyckte jag var lite "stelt" och tråkigt, så i stället skrev jag att jag var ”SSK-supporter”. Det var inga problem alls att få igenom och det står så på nätet när man söker på mig – att jag ”jobbar som SSK-supporter”.

Simon Lindgren, 23, Skövde – Skövde AIK

1. Jag hade nog aldrig mycket till val. Pappa (Kurt) har gått på matcher sen barnsben och tog med mig redan som liten grabb och spelade även i klubben som barn. Sen var man fast!

2. Fotboll är och har alltid varit mitt stora intresse och det som sätter guldkant på vardagen. SAIK har blivit en så stor del av mitt liv att jag lägger upp mina övriga planer efter hur spelschemat ser ut.

3. Så mycket det bara går. Missar några matcher då och då, mestadels på grund av jobb, men försöker annars vara på plats. Förra säsongen såg jag och farsan 26 av 30 matcher i serien på plats.

4. Den avgörande matchen mot Sleipner 2006 som innebar fjärde raka avancemanget och en plats i ettan. En fantastisk match med mycket nerver som kröntes med en planstormning. Kommer aldrig glömma den dagen!

5. Förlusten mot Kristianstad i sista matchen 2009, när vi var otroligt nära ett avancemang till superettan. Gör fortfarande lite ont i hjärtat elva år senare att vi missade den gyllene möjligheten.

6. Även om han fortfarande är mitt uppe i sin karriär, Andreas Uusitalo. En fantastisk spelare och kapten som egentligen känns för bra för division ett-fotboll. En stor känsla av glädje och lättnad varje gång han skriver på ett kontrakt.

7. Jag tog semester från jobbet tidigare i år för att åka ner till Helsingborg och se matchen mot Eskilsminne. Eftersom ingen publik var tillåten stod jag och pappa bakom stängslet på kortsidan bland brännässlorna och såg oss förlora med 0–1.

Alexandra Roos, 31, tidigare handbollsspelare i Skara HF, nu elitansvarig i klubben – Manchester United

1. Det började med att min pappa höll på dem och det blev en grej att vi tittade på matcherna tillsammans under 90-talet. Efter det så fanns det bara ett lag att hålla på.

2. Idrott överlag betyder jättemycket för mig och var en del av min uppväxt. Manchester United var ett sätt att ha idoler inom idrotten som gav motivation i den egna karriären.

3. När jag var yngre följde jag dem slaviskt och tittade på de flesta matcher. I dag har jag koll på resultaten och följer så klart dem på sociala medier för uppdateringar.

4. Mitt absolut bästa minne är när jag fick bjuda min pappa på en match på Old Trafford. Han har hållit på laget sedan 1958 – efter tragiska flygolyckan de var med om då – men hade aldrig sett dem live innan dess så det var en magisk upplevelse att sitta där med honom.

5. Det tråkigaste har nog varit när alla de spelare man hade som favoriter slutade och Sir Alex. Man blir lite nostalgisk och tyckte att det var bättre förr. Jag har åtta dvd-skivor hemma, Fergie´s 2 000 goals – åtta timmar med 2 000 Manchester United-mål.

6. Utan tvekan, Ole Gunnar Solskjaer.

7. Det knasigaste är väl att jag mindre än en månad efter min korsbandsoperation 2012 åkte ensam till Ullevi för att se Barcelona mot Manchester United med kryckor och på ståplats bland Barcelona-supportarna. Det var enda biljetten som fanns kvar, så där stod jag iklädd United-tröja.

Mattias Holmén, 42, Lidköping – Villa

1. Villa har alltid funnits i mitt hjärta då jag är från Lidköping. Minns när jag var sex-sju år och gick på min första match. Det var tillsammans med min pappa, en söndag och den klassiska starttiden 13.15 hemma mot Vetlanda på Isstadion.

2. Villa betyder mycket när säsongen är igång. Skapar så mycket glädje. Man träffar så mycket trevligt folk både på hemmaplan och även runt om i landet.

3. Jag följer Villa året om. Jag har säkert varit på cirka 60 bortaresor genom åren. På hemmamatcherna är jag publikvärd.

4. Villas första SM-guld. Man var i ett lyckorus hela den helgen. Kunde först knappt somna kvällen före. Väl på Studenternas var jag så nervös för att det skulle gå åt fel håll. Men när slutsignalen ljöd, och vi äntligen stod som svenska mästare, var det ett enda stort kramkalas och resan hem gick jättefort. Dagen efter firade vi alla på torget. Ett minne för livet! Jag har sett om matchen många gånger i efterhand.

5. Varje gång Villa åker ur slutspelet. Då är det slut.

6. David ”Davva” Karlsson i modern tid. Mikael Arvidsson. Ja, det finns många!

7. 2013 bjöd jag med Glenn Hysén till Sparbanken Lidköping Arena. Det var en fredag och hemmamatch mot Gais. Det var blott andra gången i livet han var på bandy. Han dök upp som hemlig gäst i restaurangen. Det var en trevlig dag och kväll. Vi har känt varandra i många år. Mitt andra favoritlag är nämligen Liverpool och under min första resa dit var Glenn med. Sedan dess har vi setts på flera resor både till England och vid landskamper. När jag sa att ”du är välkommen till en bandymatch i Lidköping” så gav han mig sitt telefonnummer. Vi hörs säkert av varje månad. Mycket go gubbe att tjöta med.

Christoffer Buskas, 37, Varnhemsson som sedan många år bor och arbetar i Norge – Svenska fotbollslandslaget

1. Gemenskap, sammanhållning, intresse och adrenalin. (Min tjej är från Danmark, vi bor i Norge – men jag lobbar stenhårt för att våra barn ska heja på Sverige, hehe.)

2. Jag är väldigt fotbollsintresserad, så det betyder mycket att kunna följa ett landslag. Har varit med om många underbara upplevelser – både före, under och efter matcher – som alltid kommer att ligga tätt på näthinnan.

3. Jag ser alla matcher och presskonferenser i samband med samlingarna. Försöker att få med mig ett par matcher per kval på plats. Förra kvalet såg jag båda matcherna mot Norge. Jag har varit på alla mästerskap som Sveriges fotbollsherrar deltagit i sedan 2006. 2008 fick vi bara biljetter till en eventuell kvartsfinal, så då blev det tyvärr ingen match live utan vi såg den på storbildsskärm. Direkt efter slutsignalen blev jag intervjuad av Radiosporten och sågade då Lagerbäck ganska kraftigt för att han hade bytt in en defensiv spelare som Daniel Andersson när vi behövde jaga mål. Som jag kommer ihåg det är det väldigt likt klippet som blev viralt med den ”arga svenska supporten” från Frankrike.

4. När vi var 50 000 svenskar på Olympiastadion i Berlin och Ljungberg avgjorde sent, vilken enorm stämning det var då! En annan match jag aldrig glömmer är när Zlatan gjorde fyra mål mot England i premiärmatchen på Friends Arena, då applåderade till och med de grå och tråkiga slipsnissarna lite fisförnämt på läktaren, haha. Alla de supportertågen som jag varit med om på väg till matcherna på mästerskapen är också minnen som alltid sitter kvar. Och att träffa andra länders supportrar har oftast varit fantastiskt, till exempel i Paris 2016 då svenskar och irländare hängde och festade tillsammans innan matchdagen.

5. Framför projektorn när Robben sköt bort Sverige från semi 2004. 2002 när Anders Svensson träffade stolpen mot Senegal och Sverige därefter förlorade efter Golden Goal och åkte ur VM. På plats var det riktigt tungt när England slog Sverige 2012 i Kiev. Dessutom var det kallt och blåsigt – ingen höjdare för en som jag som inte ens vanligtvis tycker om att tälta. Med det sagt var det totalt sett en fantastisk upplevelse. Vi campade med 7 000 andra svenskar på en ö mitt i Kiev.

6. Håkan Mild och Zlatan Ibrahimovic.

7. Den 16 oktober 2012 var jag på plats på Olympiastadion i Berlin för VM-kvalmötet mellan Tyskland och Sverige. Men efter första halvlek, och tysk 3–0-ledning, var jag så irriterad att jag lämnade arenan. 40 minuter senare fick jag ett sms av syrran, som var kvar på matchen, om att det nu stod 4–2. Jag hoppade av pendeltåget och gick till ett McDonald’s, där jag fick ett nytt meddelande om att Sverige hade reducerat ytterligare en gång. Då tog jag maten och sprang så snabbt jag kunde till hotellet, där min gravida sambo var kvar. Så jag hann precis se på tv:n när Rasmus Elm kvitterade. Då blev jag så klart otroligt glad, men samtidigt rätt så sur på mig själv. Min sambo frågade hur jag kunde vara så dum att gå från en match som jag betalat för att se och sedan bli lika uppspelt vid 4–4 som jag hade varit besviken i paus. Och från vänner och bekanta får jag fortfarande höra att jag gick i förväg. Det bjuder jag gladeligen på, men – det kommer inte att hända igen, det lovar jag, haha.

Felicia Andersson, 22, Skara – FC Barcelona

1. Min gamla klasskompis från lågstadiet håller på Barcelona och han gjorde väl så att jag fick upp ögonen för dem. Jag kunde absolut ingenting om varken fotboll eller Barcelona då. Visste vem Messi var men det var det. Sen genom åren lärde jag mig mer och mer.

2. De betyder jättemycket, på både gott och ont. Resultaten påverkar ju humöret något enormt.

3. Jag kollar alla matcher, förutom när jag jobbar. Har inte så bra uppkoppling där men då får jag notiser från LiveScore. Jag har aldrig sett de hemma på Camp Nou, tyvärr. Skulle åkt dit i år, men så kom en pandemi i vägen så får vänta med den resan ett tag. Dock så såg jag de spela en vänskapsmatch på Ullevi 2012.

4. Svår fråga. Men jag skulle faktiskt ändå vilja säga den 8 mars 2017 och åttondelsfinalen i Champions League. I första matchen blev det 4–0 till PSG, men i returmatchen vände vi och vann till slut med 6–5 totalt. Det var helt sjukt, jag var väldigt nära på att stänga av när PSG gjorde mål för jag tänkte ju givetvis att det var kört. Men men, hoppet dör sist.

5. Förra årets uttåg i CL mot Liverpool.

6. Andrés Iniesta.

7. Vid nyss nämnda match mot Liverpool i fjol var min kusin och hennes två kompisar hos mig och tittade. När Liverpool gjorde sitt andra mål sa jag ”blir det ett mål så får ni dra”. Strax därefter gjorde Liverpool ett tredje mål. Jag pekade på min dörr och skrek ”UT!”. Min kusin började ta på sig skorna medan hennes kompisar inte fattade någonting. Sen grät jag mig till sömns. Sista gången jag kollade på klockan var runt 05. Sen gick jag upp och jobbade 07 dagen efter. Det var en kul natt…

Blomman Blomqvist, 56, Skara – Brynäs IF

1. Som barn spelade man landhockey. Då var det bara Brynäs eller Leksand som gällde. Så det blev som tur var rätt lag valt där.

2. Otroligt mycket. Och den otroliga kamratskap som finns. Jag är med i Brynäs Supporter Klubb Väst (BSKV) som är startad sedan många år i Varbergsområdet. Jag har lärt känna väldigt mycket trevligt folk.

3. Så mycket det går. Jag åker till närliggande arenor samt en-två gånger till Gävle varje säsong. Med slutspel och dylikt blir det mycket mer. 2017 var jag exempelvis på nio matcher i slutspelet. Och självklart har jag kanaler på tv:n så jag inte missar något. Med buss har det blivit några resor över dagen till Gävle och tillbaka, det är ju cirka 40 mil dit. När det gäller souvenirer har jag alla slags Brynäströjor och försöker numera köpa lite bra kläder till barnbarnen.

4. 2012 var jag på plats när de kunde avgöra och ta guld på hemmais, men insida stolpen stoppade det firandet. Men guldet kom hem sen ändå.

5. Kval för att hänga kvar var hemskt. Men det gick bra tack vare Jacob Markström, som annars var ett oprövat kort i målet på den tiden.

6. Det finns många, men Nicklas Bäckström får det bli. Vilket geni han är! Så lugn blick för spelet – man bara njuter när man ser honom. Hoppas han kommer hem och avslutar i Brynäs. I så fall får han gärna ta med sig Ovetjkin, som inte klarar sig utan Bäckström, hehe.

7. Vi var ett gäng som åkte och kollade på match i Jönköping. HV71 mot Frölunda. När det var paus fick jag och polaren ej gå ut och röka vid bortasupportarna utan blev hänvisade till hemmasupportrarna. Och där var de också tveksamma om vi skulle få gå ut. Själv såg jag inga problem för jag hade på mig min Brynäs-matchtröja och kompisen hade på sig en matchtröja för Färjestad…

Mikael Toverland, 48, Skara – IF Elfsborg

1. Uppvuxen en bit utanför Borås, i Kinna. Alla andra höll på Blåvitt, som ju var som allra bäst där under 80-talet när mitt eget intresse började gro för fotboll. Av någon anledning hamnade jag på Ryavallen någon gång där när jag var runt 10-11 år och fick se Eleganterna spela. Sedan dess har jag varit fast.

2. Fotboll har alltid haft, och kommer nog alltid ha, en stor plats i mitt hjärta och där betyder Elfsborg mest. Har man följt laget som jag under snart 40 år så har man upplevt så mycket från taskiga division ett-matcher mot Myresjö till SM-guld och spel i Europa. Elfsborg har helt enkelt blivit en del av livet.

3. Inte så mycket på plats på Borås Arena som man hade önskat, men ser i princip varje match på tv. Det ska ganska mycket till för att jag ska missa en match...

4. SM-gulden 2006 och 2012. Vid det sistnämnda var jag på plats på Arenan och det var en euforisk känsla när domaren blåste av den matchen.

5. Sista omgången 2005. Man kan förlora matcher, och ibland stort, men den 1–8-smällen borta mot Djurgården smärtar ett gulsvart hjärta än.

6. Självklart Anders Svensson, men även den gamle högerbacken Daniel Ung. Spelade 57 allsvenska matcher utan att göra ett enda mål (en assist) men ingen kom förbi Dunga helskinnad.

7. Nja, jag hör väl inte till den knasiga typen utan överlåter det åt andra, som typ Svenska Cupen 1993 när Elfsborg gästade Axvalls IF och supporterlegendaren Lente Persson sprang ett varv runt planen med sin flagga varje gång Elfsborg gjorde mål. Hans kondition lämnade en hel del övrigt att önska redan då. Minns jag inte fel vann IFE med 6–1. Jag hade själv spelat i Axvall 90-92 och var givetvis på plats och såg cupmatchen.

Kristian Wejshag, 47, Skara, Olinsgymnasiets huvudman – Tottenham

1. Min pappa var på en resa med sina domarkollegor på 80-talet och kollade fotboll i London. Han köpte med sig en halsduk och en keps till mig från Tottenham och på den vägen är det.

2. Väldigt mycket. Man tycker ändå att man är vuxen och hyfsat med i matchen. Saker som ett fotbollslag borde inte på allvar kunna påverka ens vardag, men så är det. Jag följer allt från Tottenham och det har en mycket stor betydelse.

3. Jag följer allt jag kan. Alla matcher så klart. Ser allt på tv, men försöker även se några matcher på plats varje år. Jag följer alla intervjuer inför och efter. Alla presskonferenser. Snack efter träningar och massor av transferskanaler. Fotbollströja använder jag dock inte. Gjorde det för många år sedan och det gick så illa. Sen glömde jag den och vi vann en match. Sedan dess har jag aldrig mer på mig matchställ.

4. Utan tvekan vändningen borta mot Ajax i andra halvlek av semifinalen i Champions League den 8 maj 2019. Vi låg under med 0–2 och var tvungna att göra tre mål. Lucas Moura gjorde hattrick och sista målet i matchens absolut sista sekund. Helt obeskrivligt! Det gick helt överstyr här hemma då.

5. Många jobbiga minnen, men i nutid är det faktiskt när Mourinho blev ny tränare. Där och då förstod jag att det kommer dröja flera år tills Tottenham åter når framgång. Nu måste jag dock omvärdera detta och säga att jag åter är hoppfull och optimistisk. Starten av säsongen har varit riktigt bra och med ett otroligt transferfönster erkänner jag gärna att jag kan haft fel om "The Special One".

6. Gary Lineker har det varit tidigare, men nu säger jag Harry Kane ändå. Alltid svårt att jämföra spelare över tid, men att han kommit tillbaka under hösten på det sättet han nu gjort placerar honom som den störste för mig.

7. Att jag har platser i en loge, tidigare på White Heart Lane och nu på Tottenham Hotspur Stadium. Men det låter lite häftigare än vad det är. Det är för tillgängligheten. De hyr alltid ut mina platser när jag inte använder dem.

Ulf Stenströmer, 46, travtränare från Skara – Hammarby IF

1. Jag är född och uppvuxen i Stockholm innan jag flyttade till Axvall när jag var 12-13 år. Min dåvarande styvfar tog med mig till klacken på Söderstadion, vilket jag är tacksam för. Det var otroligt kul och en sådan känsla. Jag minns att jag var på någon match mot IFK Göteborg, som var stora då, och att ”Bajen” vann. Det var där hjärtat blev grönvitt.

2. Hammarby ligger mig varmt om hjärtat och betyder mycket. Inte bara fotbollen utan jag är extra stolt även när Hammarby handboll och bandy går bra.

3. Jag följer dem noga, men inte slaviskt. För fem år sedan kollade jag bara på några enstaka matcher på datorn. Men för ett par år sedan var jag och såg dem på nya arenan. Jag bjöd med brorsan, som bor i Sundsvall, och vi avslutade en trevlig helg med att se Hammarby slå Giffarna. Jag går och tänker på dem, även om jag är på trav kan jag slita upp telefonen och se hur det går. Hade det inte varit för corona hade jag säkert varit uppe och sett någon match i år.

4. Det är lätt att säga SM-guldet 2001. Men jag tyckte det även det fantastiskt kul förra hösten när de var så otroligt bra och bara vann och vann. Jag är alltid stolt över att vara hammarbyare, men då var jag extra stolt. Synd bara att det inte räckte hela vägen till guld.

5. Det är jättemånga! Förlusterna som svider mest är ofta mot Malmö, då jag har Christoffer Eriksson i branschen och han är stor MFF-supporter. Så dagen efter en förlust mot dem är det inte kul att vara på trav och träffa den jäveln, hehe. Men som hammarbyare har man genom åren lärt sig att hantera motgångar och den här säsongen har det varit en hel del frustration, men det är inte så att jag grinar för det. Så fanatisk är jag inte.

6. Det är inte svårt att räkna ut, eftersom jag nu också har fått honom som bekant: Kennedy Bakircioglü. Vi har till och med döpt en häst efter honom i stallet, Oh Ah Kennedy, som han är andelsägare i. När ungefär hälften av andelarna var kvar erbjöd han sig att lägga ut det på sina sociala medier och då small det bara till. Jag hade kunnat sålt tio hästar till, så stort var intresset.

I maj förra året tillbringade vi en heldag ihop på Sundbyholmstravet i Eskilstuna. Han kom dit iklädd en sådan grön huvtröja som jag brukar ha, hehe. Det slutade med att vi fick leda defileringen i en dubbelvagn där han satt framför mig och till tonerna av ”Just i dag är jag stark”. Så då fick jag höra Kennedys ljuva stämma för han sjöng nämligen med i hela låten.

7. Det kanske ändå är att jag tryckt upp en massa Hammarbysaker på mig själv, som en levande reklampelare. Det är säkert något som retar folk och det gillar vi att göra, haha. Jag har ju en grönvit dress och Hammarbys klubbmärke på båda axlarna samt på hjälmen. För några år sedan sa Örjan Kihlström ”du är en jäkla duktig tränare, men tänk hur mycket hästar du hade fått om du inte varit hammarbyare”. Det är ju en gammal arbetarklubb och han menade att det hade varit skillnad om jag i stället hade hållit på en ”rikemansklubb”, haha.

Johan Persson, 36, tränare för Skara FC:s herrar – Manchester United

1. Det är genom min pappa som har fört över det på mig. Sedan växte jag upp på 90-talet med Sir Alex Fergusons United så det var svårt att inte tycka om dem.

2. Betyder otroligt mycket. Gemenskapen, glädjen, motgångarna men framför allt segrarna är häftiga. När du flyger till Manchester så flyger du sällan direkt utan måste flyga över en annan flygplats och har du på dig din halsduk så är det alltid någon som hejar, vill prata eller har en likadan. Det är häftigt!

3. Försöker se någon match på "The Theatre of Dreams" varje säsong. Annars ser jag alla matcher hemma eller hos en god vän. Ser även damlaget som snart kommer att ta sin första titel, U23 och U18 när tillfälle ges.

4. Jag har varit otroligt lyckligt lottad som har fått fira 13 ligasegrar. Men våren 1999 när United vinner trippeln inom tio dagar, med Ole Gunnars avgörande på övertid i Champions League-finalen som klimax.

5. Det är nog de tre-fyra första åren efter att Sir Alex slutade. Det togs så många felbeslut i ledningen. Truppen urholkades och var otroligt dålig. Nu är truppen på väg att återhämta sig och den ser bättre och bättre ut. Ge det något år till så är United med och konkurrerar igen.

6. Oj, Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy, David Beckham, Paul Scholes. Älskar även att titta på gamla klipp med George Best men det finns en som står ut. Roy Keane, det var en otrolig vinnare och ledare. Det som ofta glöms bort är att han var en helt fantastisk spelare.

7. Vi var och tittade på United-Chelsea för några år sedan. Men våra biljetter funkade inte. Så där stod vi med avspark 15 minuter bort – utan biljetter. In kom vi dock…

Mikael Billman, 32, Falköping, lokalfotbollsprofil – Real Sociedad

1. Våren 2008 flyttade jag ned till San Sebastián för att plugga spanska. Efter cirka en vecka i denna underbara stad ville jag se en hemmamatch med La Real. Ingen av mina kurskamrater var särskilt sugen på fotboll så det blev att jag promenerade iväg själv. Först till en pub i närheten av arenan där jag satte mig för att bara lyssna in stämningen. Även om jag knappt fattade vad de sa föll jag in i rytmen och flera trevliga människor försökte föra en konversation med mig. Efter det kollade jag på spansk division två-fotboll (de låg i Segunda på den tiden). Trots en, i ärlighetens namn, riktigt dålig match som slutade 0–0 mot Gimnastic borde jag bara gått hem väldigt nedstämd. Jag valde dock att sitta kvar ett par minuter och bara ta in alla intryck från dagen. Och ganska fort kände jag att ”fan, detta är ju mitt lag”.

2. Jag tror man märker av detta ganska tydligt under matchdag, framför allt under och efter matchen. Jag har en tendens att visa lite för mycket känslor åt båda håll beroende på resultat. Men jag skulle inte säga att det gör att hela dagen blir förstörd eller dagen därpå.

3. Jag försöker att följa varje match på tv. Sedan Alexander Isak anlände har det blivit betydligt enklare att se matcherna då de ofta sänds på tv och inte alltid via stream. Fast man ska väl inte klaga då det under de senaste åren visats La Liga på någon svensk streamingtjänst. Det var värre att följa matcherna i början då laget låg i Segunda. Jag har sett tre matcher live med La Real, två hemma och en uppe i Trondheim i Norge.

4. På själva fotbollsplanen måste jag väl säga Griezmanns bicykleta mot Lyon i Champions League-kvalet. Det fantastiska målet tog oss in i huvudturneringen. Vid sidan av planen tycker jag det var väldigt roligt att jag via en kompis i Norge blev kontaktad av en baskisk journalist på tidningen Mundo Deportivo, för en intervju om hur det är att hålla på Real Sociedad uppe i Skandinavien. Sist måste man även nämna det enda målet jag sett live, när La Real mötte Rosenborg i Europa League. Matchen gick mot ett kryss då Oyarzabal avgjorde med någon minut kvar och hela bortaklacken där jag stod exploderade och jublade för fullt.

5. Vet inte om jag varit med om någon jättestor besvikelse med La Real. Det man varit mest missnöjd med är nog ändå när David Moyes försökte få in något form av engelsk spelstil i laget under sin korta tid där. Det funkade ju inte över huvud taget och spelarna var ganska missnöjda, liksom fansen.

6. Svårt att inte svara ”one club man” Xabi Prieto här. En spelare som ger allt för laget både på och utanför planen. Jag hoppas på att få se honom i en viktig roll i klubben eller på tränarbänken i framtiden.

7. När vi var i Trondheim så fanns det inga biljetter i klacken så jag och min norske kompis köpte biljetter på sektionen ovanför. Sedan när vi anlände till stadion så kom en journalist, som vi snackar med ibland från San Sebastian, och tyckte synd om oss skandinaver som inte fick plats i klacken så vi fick varsin biljett där i stället. Så med facit i hand kunde vi ha sett matchen gratis.