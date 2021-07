"The Battle of Knistad", Steffo Törnquist och Niklas Strömstedts egna golftävling löpte av stapeln under tisdagen. Till en följd av tävlingens speciella regelverk kunde man på scorekorten se både "arsellängd" och "spark" nedtecknat.

— Om man spelar som man ska kommer man inte vinna, säger Niklas Strömstedt.