STEFANS SPORTGODIS √ Skaraborgare i mästerskap √ Trotjänarnas avsked √ Veckans söta och sura

Alltid kul med skaraborgare i stora mästerskap. Stenstorpssonen Adam Pinthorp ska kommentera fotbolls-EM i TV4 – tillsammans med Lasse Granqvist, Åke Unger och Jesper Hussfelt. Snacka om att vara i gott sällskap.

Pinthorp, eller ”Pinnen som han kallas”, inledde fotbollskarriären på Biksborg i Borgunda och sin journalistiska bana på Falköpings Tidning. Då kunde det vara division 6-derby på Klostervallen som gällde – nu är det lite annan nivå på matcherna han ”gör”. Exempelvis Frankrike-Ungern den 19 juni.

Milad Akbarzadeh är också ”fostrad” på den här tidningen. Just nu är han på ishockey-VM som reporter för SVT:s räkning. Och för några veckor sedan var han utsänd på finalmatchen där Växjö säkrade SM-guldet.

Inte varje dag två tidaholmare är på isen i en SHL-arena samtidigt. THF-produkten Emil Forslund var ju en av mästarna hos smålänningarna.

***

Under fotbolls-EM hoppas jag även vi får höra Jens Prytz i Radiosporten. Vid VM 2018 följde Skövdebon det svenska laget.

***

”Det här är ett fiasko och Sverige är på väg mot tidernas största fiasko”.

Sa SVT:s expert Jonas Andersson efter att Tre Kronor inlett VM med två raka förluster (mot Danmark och Belarus).

Två dagar senare, efter 7–0 mot Schweiz, var det andra tongångar från nämnda Andersson:

”Väldigt kul att se det här svenska laget spela hockey”.

Avd Det svänger snabbt ibland…

***

Fascineras återigen över vilka starka varumärken ishockey-VM och Tre Kronor är. Mästerskapet och upplagan på det här svenska laget känns svalare än på länge. Ändå lockar matcherna miljonpublik hemma i Sverige. Ännu en gång.

***

Fredagen den 9 april satt Magnus Oscarsson Söder på golvet, med ryggen mot väggen, nere i spelarkorridoren i Skara idrottshall. Besviken efter att Skuru förlorat den andra SM-semifinalen mot Skara HF efter att ha släppt in avgörande målet i sista sekunden av andra förlängningsperioden.

Men han och Skuru kom tillbaka och stod i tisdags som svenska mästare för första gången sedan 2005. Starkt att gå hela vägen efter uppståndelsen som blev efter att storstjärnan Ulrika Olsson lämnade efter första kvartsfinalen.

En extra eloge till just nämnda Oscarsson Söder. Seriesegrare, SM-guld och framröstad till Årets tränare i SHE under sin första säsong i Nackaklubben.

Årets slutspel i handboll bjöd på osannolikt mycket dramatik, så det fattades bara att det avgjordes i slutsekunderna med en boll som var svår att bedöma om den var över linjen eller inte.

***

Tänk vad Skara HF pressade de blivande mästarna den här säsongen.

Serien: Skara-Skuru 25–27, Skuru-Skara 25–26

Semi: Skuru-Skara 25–24, Skara-Skuru 28–27 (efter förlängning), Skuru-Skara 29–22, Skara-Skuru 24–25

***

18 juni = fotbollsfredag!

15.00: Sverige-Slovakien (EM)

19.00: Skara FC-Götene IF (seriepremiär division 4 norra)

21.00: England-Skottland (EM)

***

Trodde ett tag att Zlatan Ibrahimovic skulle göra som Daniel Majstorovic gjorde under EM 2012 – vara med runt svenska truppen trots skada.

”Träffa supportrarna, media och hjälpa till kring laget. Dessutom kommer han få bra rehabträning”, som landslagsledaren Lars Richt beskrev "Maestros" roll för nio år sedan.

***

Rasmus Wremer, 39, och Kristian Svensson, 40, fick inte avsluta sina spelarkarriärer med ett SM-guld med IFK Skövde, men ska hyllas för sina insatser i klubben – både på och utanför planen – under så många år.

Efter den tunga finalförlusten mot Sävehof ställde båda upp på starka intervjuer med C More, Wremer fick till och med stå och vänta medan hemmaspelarna firade för fullt. Nu ska han ägna sig åt trädgårdsarbete (eget företag) medan Svensson blir kvar i laget, som assisterande tränare.

***

Det var trångt i logen och ”restaurangen” i Partille Arena under den tredje SM-finalen...

***

Imponerande meritlista som Michael Apelgren, 36, har sedan han blev tränare. Mästare varje år! Sex raka ligatitlar med Elverum i Norge 2014-20. Och nu SM-guld med Sävehof under sin första säsong i klubben.

***

Smålandsderby mellan HV och Troja i hockeyallsvenskan nästa säsong då.

***

Skrev nyligen ett reportage om familjen Cederqvist, men glömde nämna farfar Gunnar som var med och startade Skara IK och sedan var domare under många år. Han har naturligtvis supportat barn och barnbarn under alla år. Tre generationer som hållit på med hockey.

***

Gläds verkligen med Varatejen Sofia Hagman. 2016 kunde hennes fotbollskarriär ha tagit slut efter en kraftig hjärnskakning, som höll henne borta från spel i ett och ett halvt år. Hon vägrade dock ge upp – och i höst väntar spel i Champions League med cypriotiska Apollon Ladies FC.

***

Nya trenden: Sportjournalister blir pressansvariga/kommunikatörer hos klubben de tidigare bevakat.

***

Efter regn kommer sol.

Trevlig helg!

VECKANS SÖTA:

Degerfors gör 3–0 mot IFK Göteborg på Ullevi, bildproducenten klippar in jublet på bortabänken och där står en ledare (?) med ett teleobjektiv och förevigar ögonblicket. Charmigt ändå.

VECKANS SURA:

Ingen Zlatan Ibrahimovic i EM. Jag tror och hoppas dock att han är med i VM 2022, som 41-åring.