Starkt ekonomiskt år för Skövde HF – så ska pengarna användas: ”Ska ta klubben till en ny nivå”

2020 skulle bli ett väldigt tungt ekonomiskt år för de flesta idrottsklubbar i landet. Det var i alla fall vad de flesta trodde när pandemin drog in under våren och tävling efter tävling, match efter match ställdes in eller fick genomföras utan publik.

Men trots förlorade intäkter visar det sig nu att många klubbar klarat sig bättre än förväntat. En klubb som gått rejält ekonomiskt stärkta ur 2020 är Skövde HF som på sitt årsmöte förra veckan redovisade en vinst på 1,6 miljoner kronor.

– Likt många andra föreningar har vi sökt och fått bidrag för förlorade intäkter och vi har permitterat vår personal under en kortare period. Det vi gjort kanske lite mer än andra klubbar är att vi har varit väldigt restriktiva med budgeten till elitlaget. Redan i mars sänkte vi budgeten och har sedan varit väldigt noga med att inte dra på oss extra utgifter, säger klubbens ordförande Anders Wiik när han ska förklara vad klubbens fina siffror beror på.

I och med det goda resultatet har klubben nu ett eget kapital på nästan två miljoner kronor. Ett kanonresultat med tanke på att klubben låg på nästan en miljon minus i eget kapital för bara några år sedan.

– Ja, jag insåg att vi procentuellt är starkare in IFK Skövde nu, vi har 26 procent av omsättningen i eget kapital. Det var något jag drömde om för ett par år sedan och nu är vi där.

Vad innebär det för klubben att det finns en del pengar i kassakistan?

– Det innebär så klart att vi känner en större trygghet i verksamheten och att vi vågar göra några satsningar utan att det riskerar att sänka oss. Tanken nu är ju att vi inte ska ha lika stor procent av vår omsättning i eget kapital även kommande säsong.

Nej, nu ska det spenderas pengar men det blir inte rakt in i elitlagets budget. Istället satsar klubben på långsiktiga lösningar för att bli en storklubb på sikt.

– Tanken med våra satsningar är att klubben ska växa sig större och bättre på sikt. Då kan vi inte lägga alla pengar på elitlaget.

Några av klubbens satsningar är att de anställt en målvaktstränare som ska utveckla alla klubbens målvakter men också locka fler tjejer att bli målvakt. En juniortränare har anställts och en tränare på F16 ska anställas.

– Vi känner att vi vill få en kontinuitet bland våra ledare där vi har en röd tråd från F16 och upp till elitlaget där de jobbar på liknande sätt. Det är svårt att säkerställa när vi har föräldrar som är tränare och som byts ut varje år när det kommer en ny kull i F16.

– Sen gör vi såklart en liten satsning på vårt elitlag. Vi har nu möjligheten att erbjuda våra spelare högre ersättning när de tvingas ta ledigt från jobbet för att träna eller spela match. Det är inte mycket men det underlättar för våra elitspelare att gå all in i handbollen.

Utöver rent sportsliga satsningar har klubben också anställt Malin Dahlgren som ny klubbchef. Det hoppas Anders ska ge klubben ytterligare intäkter och en ökad ekonomisk trygghet.

– Dels får vi en möjlighet att växa ytterligare ur en ekonomisk synpunkt men det frigör också mig från marknadsarbete. Nu kan jag släppa marknadssidan och istället lägga krutet på andra delar av verksamheten. Förhoppningsvis ska det ta klubben till en ny nivå.

Anders Wiik själv valdes om som ordförande i klubben i ytterligare två år och nu vill han leda klubben vidare på den väg som klubben vandrat de senaste åren, att bli en storklubb i Sverige genom att fostra många egna spelare.

– Det blir den svåra utmaningen, vad behöver vi förändra eller förstärka för att få fram ännu fler duktiga spelare från egna leden så att vi kan hota i toppen? Det finns klubbar i Danmark som har gått den väg som vi nu påbörjat och som är ledande där nu. Det tar tid och det gäller att inte ha det här kortsiktiga tänket att vi måste vinna nu. Men jag tror på det här och det är roligare att ge många skövdetjejer möjligheten att få starta sin elitkarriär i Skövde HF än att värva ihop ett lag för att vinna nu.