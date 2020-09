Spelfestival tvingas ställa in – kan kanske överföras till digitalt format

Årets spelfestival går alltså samma öde till mötes som Matfestivalen och Sweden outdoor festival, som Next Skövde och tvingats ställa in i år på grund av de restriktioner som råder. I nuläget ser Next Skövde inget annat alternativ.

Arrangören försöker hitta en lösning för att delvis ställa om till ett digitalt evenemang. Man vill möjliggöra för besökare att ändå kunna möta spelutvecklare och få titta på demos och testköra nya spel, vilket man har kunnat göra tidigare år på festivalen.

- Vi kommer inte att kunna överföra hela festivalen till ett digitalt format, men vi undersöker förutsättningarna för att ge allmänheten tillgång till ett digitalt expo. Expot är lite av hjärtat i festivalen och de personliga mötena mellan spelutvecklare och besökare är ett signum. Vi försöker nu hitta ett bra sätt att skapa detta i en digital form, säger Tau Peterson, projektledare för Sweden Game Festival, i ett pressmeddelande.

