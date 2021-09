Smittan ökar i kommunen – här är senaste siffrorna

De senaste veckorna har siffrorna varit tydliga för smittans utveckling och utbredning i Västra Götalandsregionen – den ökar. Under föregående vecka kunde Västra Götalands län konstatera fler fall per invånare än något annat län i landet.

Under vecka 36 rapporterades 1 831 nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götalands län, vilket är en ökning med närmare 500 fall.

I flera av tidningens bevakade kommuner återspeglas en liknande utveckling.

Skara kommun, som mellan vecka 33 (18 upptäckta fall) och vecka 34 (63 upptäckta fall) mer än tredubblade antalet smittade, såg en nedgång under vecka 35. Totalt konstaterades 21 fall under vecka 35.

Vecka 36 ökade dock antalet fall igen – då totalt 54 fall av coronaviruset upptäcktes i kommunen. Det innebär också att man i Skara kommun nu har registrerat över 1 700 fall av smittan sedan pandemins start.

Även grannkommunerna Vara och Götene har sett en dramatisk ökning under vecka 36.

I Vara kommun, som vecka 34 registrerade blott fyra fall av smittan och vecka 35 totalt sju fall av smittan, mer än tredubblades antalet fall under vecka 36. Totalt konstaterades 24 fall i kommunen under den gångna veckan.

Vara kommun ligger dock fortfarande under 1 000 fall totalt, med 969 fall av covid-19 i kommunen sedan pandemin började.

Götene kommun kunde också konstatera en ökning under vecka 36 jämfört med föregående veckor, om än inte lika stor. Totalt upptäcktes 26 fall av smittan under den gångna veckan, vilket är en ökning med nio fall jämfört med föregående vecka. Ökningen innebär att man nu har kunnat konstatera över 1 100 fall i kommunen.

Skövde kommun, som under flera veckor har legat på strax över 30 nya fall per vecka, kunde under vecka 36 se en ökning med runt 20 fall jämfört med tidigare veckor. Totalt rapporterades 55 fall i kommunen, vilket innebär att 5 779 fall av smittan har kunnat konstateras under pandemin.

Även Falköpings kommun såg en ökning under vecka 36, om än en mer blygsam sådan. Vecka 34 konstaterades 18 fall, vilket sedan sjönk till 13 nya fall under vecka 35, för att sedan öka till 16 fall totalt under vecka 36.

Ökningen, om än liten, innebär dock att kommunen nu har registrerat över 3 200 fall under pandemin.

Smittoutvecklingen i Tidaholm håller sig på en fortsatt låg nivå. Från blott två fall per vecka under veckorna 34-35, till tre fall under den gångna veckan (vecka 36). Totalt har 1 035 fall konstaterats i kommunen.

Fotnot: På grund av en uppdatering av Sminet under vecka 36, uteblev smittoutvecklingen för vecka 35. I rapporten som sammanställdes vecka 37, som är sammanfattad ovan, finns dock siffrorna med.