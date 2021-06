Skövdes nya platsvarumärke - så ska staden blir mer attraktiv: "Vi är utsatta för konkurrens"

Connect, Explore och Enjoy är Skövdes nya ledord. Tillsammans med mentaliteten "Play it like Skövde" hoppas Skövde kommun, Next Skövde, Högskolan i Skövde och Science park på ett tydligt platsvarumärke.

— Vi är utsatta för konkurrens som kommun och plats och därför har vi satt ner foten så att vi på riktigt ändrar bilden av Skövde, säger Kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun Katarina Jonsson (M).