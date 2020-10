Skövdes ekonomi visar plus trots pandemin: ”Vi har ett bra utgångsläge”

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick ta del av kommunens delårsrapport vid sitt senaste möte på onsdagen och ett enigt KSAU antog den.

— Däremot kan vi inte se vilka de ekonomiska effekterna av pandemin blir på lång sikt. Det vi vet är att den nedgång som vi trodde skulle komma i våras har inte blivit så djup. Skatteprognosen ser bättre ut idag än den gjorde i våras, säger Ulrica Johansson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

— Staten har skjutit till bidrag i flera omgångar däremot har Covid-19 inte påverkat ekonomin så negativt ännu som vi trodde i våras, detta är en av anledningarna till att det prognostiserade resultatet såg rejält mycket bättre ut än väntat, konstaterar Maria Vaziri, ekonomichef.

Kommunen blev överkompenserad och i april visade prognosen på ett plus på 171 miljoner kronor. Det senaste prognostiserade resultatet, tertialrapport 2, visar på ett plus på 233 miljoner kronor.

— Det ser nog likadant ut i alla kommuner. Jag har inte hört att någon kommun går back, utan alla har blivit väl kompenserade för effekterna av covid-19, säger Maria Vaziri.

Kommunen har bland annat kompenserats för anställda som varit sjuka och för det skyddsmaterial som behövts köpas in, mycket sådant som kommunen normalt själv behöver stå för.

— Men även nämnderna har gjort ett stort arbete, omställningar och effektiviseringar som avspeglar sig i resultatet, säger Ulrica Johansson.

Hon menar att Skövde har en god ekonomisk hushållning och att det behövs inför framtida utmaningar, såsom demografiutmaningen med allt fler äldre och färre unga som kan arbeta.

— Det är en fråga som inte försvinner även om den hamnat i skuggan av pandemin.

Har covid-19 påverkat ekonomin?

— Det är både plus och minus. Vård och omsorg har exempelvis haft en lägre efterfrågan på äldreomsorg och hemtjänst, vilket gett ett plus. Och det har inte behövts så många vikarier på förskolorna eftersom det varit färre barn. Däremot har kultur och fritid gått cirka 7 miljoner back, bland annat på grund av att Arena Skövde stängde och en mängd kulturevenemang fick ställas in. Socialtjänsten gör underskott eftersom fler behövt försörjningsstöd, bland annat med anledning av uppsägningar. Så visst finns det kopplingar till covid-19, säger Maria Vaziri.

Investeringsbudgeten låg på en miljard kronor i årets budget, men här räknar kommunen med att bara göra av med cirka 600 miljoner och skjuta över resterande 400 miljoner på nästa års budget.

— Annat som påverkar resultatet är att Ekedal blev cirka 33 miljoner billigare att bygga än beräknat.

En hel del infrastruktursatsningar har blivit försenade. Hit hör exempelvis Nolhagavägen, budgeterad till 24 miljoner kronor, som senarelagts då detaljplanen blivit överklagad.

— Istället har kommunen prioriterat upp Storegårdsrondellen. Stationsgatan ska göras om för 11, 5 miljoner men där avvaktar vi Jernhusets planer för Resecentrum. Billingeprojektet visar på ett överskott på 67 miljoner av olika anledningar, säger Maria Vaziri.

Reningsverket Stadskvarn, som ska byggas om, kom igång senare än beräknat och därför kommer inte alla budgeterade medel att användas i år.

— De infrastruktursatsningar som gjorts hittills i år har vi inte behövt låna till, det är vi glada för! säger Maria Vaziri.