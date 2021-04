Skövdeborna blir allt bättre på att återvinna: ”Rekordår för insamlingen”

Fler förpackningar än någonsin lämnas till återvinning. Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) nya statistik visar att varje person i Sverige i genomsnitt lämnade in 50 kilo förpackningar och 14 kilo tidningar till återvinning under 2020. Totalt samlades 660 828 ton förpackningar och tidningar in, en volym som motsvarar cirka 2,4 miljoner fyllda återvinningsbehållare.

– Förra året var ett rekordår för insamlingen av förpackningar. För att skapa ett mer cirkulärt samhälle måste vi se till att ta hand om de resurserna vi förbrukar och det är fantastiskt att se att engagemanget för återvinning fortsätter att öka, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI, i ett pressmeddelande.

Även i Skövde ökar återvinningen, framförallt är det mer plast, glas och papper som Skövdeborna lämnar inpå återvinningsstationer.

Jämfört med 2006, då FTI började med kommunstatistiken, återvinner Skövdeborna betydligt mer glas, papper och plats. Tidningar har däremot minskat radikalt, 2006 samlades 46,41 kg tidningar in i genomsnitt. Det beror snarare på att fler läser tidning digitalt numer, istället för en papperstidning.

Fakta: Så mycket återvinner Skövdeborna i snitt per person

2020 (2019 i parentes):

Glas: 21,60 kg (17,94)

Papper: 15,32 kg (13,00)

Plast: 8,65 kg (7,38)

Metall: 1,28 kg (1,27)

Tidningar: 9,53 kg (16,45)

Fotnot: Insamlingsstatistiken baseras på mätningar av mängden förpackningar och tidningar som svenska hushåll har lämnat till återvinning på någon av FTI:s över 5000 återvinningsstationer i landet, eller via de 2 miljoner hushåll som återvinner direkt i fastigheten. Boende i en kommun kan exempelvis lämna sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner.