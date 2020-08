Skövdebo åtalas i rekordstort barnpornografimål – 70 unga tjejer utsatta via snapchat

Det började med ett antal polisanmälningar från vårdnadshavare om vad deras barn utsatts för på snapchat. Då gjorde polisen en IP-spårning, som ledde hem till den misstänkte Skövdebon som är i 30-årsåldern.

– Polisen hittade ip-adressen och hittade hem till den misstänkte. Då gjordes en husrannsakan, då man hittade en mobiltelefon som innehöll många poseringsbilder med unga flickor och barn. Polisen har gjort ett gigantiskt arbete med att härleda flickorna, säger kammaråklagare Ylva Lundgren till tidningen.

De drygt 70 målsägande är mellan åldrarna 10 till 16 år och kommer från olika platser över hela Sverige. Det innebär att utredningsarbetet varit mycket omfattande och tagit tid. Den misstänkte Skövdebon har suttit häktad sedan november 2019. Det kan vara det största barnpornografimålet hittills i Skaraborg.

– Det tror jag, den första och största i Skaraborg, säger Ylva Lundgren.

Rättegången inleds på Skaraborgs tingsrätt den 23 september och åklagaren har bokat rättegång tre dagar i veckan under nio veckor.

– Så är det preliminärbokat, vi får se om det tar så lång tid.

På tisdagen skickade åklagaren Ylva Lundgren de 14 första stämningsansökningarna till Skaraborgs tingsrätt. Fler kommer att skickas de närmaste dagarna för att tingsrätten ska hinna hantera alla innan rättegången börjar.

– Det är mycket administration kring det här. Det är ett drygt 70 tal målsägande så det kommer att komma in fler.

Åtalspunkterna som förekommer i de stora barnpornografimålet är grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök till detta.

– En av åtalspunkterna rör något som vi kommer se som våldtäkt mot barn. Allt har skett över nätet, säger Ylva Lundgren.

De 14 åtal som hon hittills lämnat in till Skaraborgs tingsrätt handlar det om fall där mannen fått minderåriga att posera och skicka bilder av sexuell karaktär till honom via snapchat. I vissa fall ska han ha försöka förmå dem att skicka bilder genom att hota med att sprida bilder flickorna tidigare skickat, eller genom att erbjuda pengar eller annan belöning. Det ska ha skett under sommaren och hösten 2019.

För att få de minderåriga tjejerna att posera och skicka bilder av sexuell karaktär använde den misstänkte olika alias, falska identiteter, både med kvinnliga och manliga namn. Som bevisning finns fotografier på de målsägande i den misstänktes telefon, bilder som utgör barnpornografi. Det finns också samtalslistor, sms-konversationer, och webbhistorik som visar på kontakterna som skett och tillvägagångssättet.

Den åtalade mannen erkänner ett flertal av brotten han åtalas för, men i vissa fall kan han varken erkänna eller förneka.