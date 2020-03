MISSA INTE: Tindra Sahlin Wallenius – en tvåfaldig talang

Skövde KIK åkte i fjol ur ettan och tanken var att laget i år skulle spela i division 2 norra Götaland. Men nu väljer klubben att börja om i division 4. Västergötlands fotbollförbund är informerade om beslutet och Skövde KIK inväntar återkoppling i veckan så att det hela blir formellt.

”Trots hårt arbete under vintern/våren för att locka spelare till laget samt trevare om samarbete med kringliggande föreningar är truppen för tunn. Genom spel i Div 4 hoppas vi i föreningen kunna utveckla och bygga på nytt, seniorer och juniorer ihop, med glädje och gemenskap. Beslutet är fattat av styrelsen i samråd med ledare från seniorlaget och ungdomslagen F14-F17 samt seniorlagets spelare”, skriver Skövde KIK på sin hemsida.

Thord Brand och Felix Almgren fortsätter som tränare.

I söndags spelade Skövde KIK sin andra träningsmatch. Det blev seger med 7–2 mot Hörnebo SK på Södermalms IP. Hemmalagets målgörare var Silvia Lawanhomi 2, Tindra Sahlin Wallenius, Nathalie Ljus Lake, Sara Ahlqvist, Tilde Lundberg och Elsa Larsson Videll.

I fredags meddelade VFF att samtliga serier i distriktet görs om till enkelserier med start efter midsommar. Detta innebär att seriens första hälft av matcher stryks ur tävlingsprogrammet. Starten av serien sker enligt den tidigare fastställda serieplaneringen.

Lagen i division 2 norra Götaland: Arentorp/Helås FK, Bankeryds SK, Egnahems BK, Falköpings KIK, Götene FK, Mariestads BoIS FF, Råda BK, Sils IF, Skultorps IF, Vinninga AIF, Våmbs IF.