Skövde hade en tvåmålsledning, 22–20, med knappt tio minuter kvar.

Men sex minuter senare hade Lugi vänt och ledde med 26–25 efter att Emma Navne satt dit ledningsbollen. Samma spelare gjorde sedan även 27–25 när matchklockan stod på 29.02 i andra halvlek.

Men Skövde vägrade att ge upp. Tränaren Rasmus Poulsen tog timeout, lade upp taktiken och reduceringen kom nästan omgående på straff genom Fanny Elovson.

Därefter gick Skövde ut och spelade man-man. Lugi avslutade utanför, men tiden var för knapp som inte fick till mer än ett skott från halva planen när slutsignalen ljöd.

– Vi har startat lite dåligt i början av säsongen, kommit in i det bättre och gör en helt okej match i dag och tycker att v i skulle ha fått med oss två poäng, kommenterade Fanny Elovson i intervjun med C More efteråt.

Lugis målvakt Hanna Popaja stod för en matchavgörande räddning på slutet.

Målbäst i bortalaget var skottglada Nikoline Lundgreen med tio fullträffar.

Skövde är inne i en tuff period och ställs härnäst mot Sävehof.