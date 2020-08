Sköt 30 mål förra säsongen – nu återförenas anfallsduon i Tidaholm: ”Jag är här för att leverera poäng”

Transferfönstret i svensk fotboll stängde under tisdagen och en av klubbarna som såg till att förstärka laget under fönstrets sista dag var IFK Tidaholm. Från Skövde AIK hämtade klubben in offensive spetsen Johan Siggesson.

– Vi var i kontakt med honom redan inför säsongen men då valde han Skövde AIK. Men det har inte blivit så mycket speltid för honom så då frågade vi oss för igen och då valde Skövde att släppa honom till oss, säger IFK:s tränare Magnus Henriksson.

Siggesson tränade med laget under tisdagen och redan när laget ställs mot Grebbestad på lördagen finns han med i truppen och kan göra debut.

– Ja, vi har lite skador i truppen så han kommer att kastas in i hetluften direkt.

Förra säsongen spelade Siggesson i IFK Falköping tillsammans med Fisnik Menxhiqi som kom till Tidaholm inför säsongen. Då bildade laget en vass anfallsduo och gjorde tillsammans 30 mål i trean. Nu hoppas Henriksson att duon ska kunna leverera även i tvåan.

– Vi har ju plockat spelare från trean tidigare som gjort det bra hos oss så det tror jag kommer fungera bra. Förhoppningen är att de kommer stå för en hel del mål även här.

Själv drar Siggesson inte ner förväntningarna på sig inför debuten i IFK Tidaholms-tröjan.

– Jag är här för att leverera poäng. Det är mitt mål, att bidra till att laget vinner genom att göra poäng. Det är bara att gå in och göra mitt bästa så får vi se hur långt det räcker, svarar han på frågan om vad han kan bidra med till laget.

Du återförenas med Fisnik Menxhiqi som du bildade ett vass anfall med förra säsongen. Hur mycket av en fördel är det att ni känner varandra?

– Det är klart att det inte är en nackdel. Det finns några andra i truppen jag också känner till och har spelat med tidigare så vi vet ju hur vi brukar spela. Det kommer nog bli lätt att komma in i lagets spel tack vare det.