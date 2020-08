Skolelev åtalas för ofredande mot jämnårig

Det ska ha skett under vårterminen 2020 på en skola i Skövde kommun. Den minderåriga misstänks ha skrivit nedsättande och sexistiska saker på en tjejs elevskåp. Enligt åtalet ska ha också ha kastat in blött papper och spottat in i elevskåpet. För detta åtalas han för ofredande.

Enligt åklagaren handlar det om ett hänsynslöst beteende som kunde förväntas kränka den utsattes frid. Ett vittne ska ha gjort iakttagelser i samband med händelsen och är en del av åklagarens bevisning.

Den misstänkte har förnekat brott i polisförhör.