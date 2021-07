SkaS-chef blir ny primärvårdsdirektör: ”Viktigt arbete som ligger framför oss

I rollen som primärvårdsdirektör kommer Jörgen Thorn, som i grunden är allmänläkare, att leda Västra Götalandsregionens förvaltning Närhälsan, som är störst i Sverige på primärvård och har ett antal mottagningar i Skaraborg.

– Jag ser fram emot att bidra med min del i det spännande och viktiga arbete som ligger framför oss. Det är tillsammans som vi åstadkommer de bästa resultaten och jag tror på att skapa goda förutsättningar för samverkan både internt och externt, säger Jörgen Thorn i ett pressmeddelande.

Västra Götalandsregionen har en långsiktig plan att ställa om om hälso- och sjukvården till en mer nära vård, något som Regionen enligt själva ställer stora utvecklingskrav på Närhälsan.

Det handlar bland annat om att vidareutveckla digitala vårdformer och tjänster, öka samarbete och samordning med andra hälso- och sjukvårdsaktörer och att stärka kompetensförsörjning och vidareutbildning.

– Under sin tid som sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus har Jörgen Thorn visat att han står för ett lugnt, tryggt och samtidigt utvecklingsinriktat ledarskap. Under hans ledning har sjukhuset bland annat utvecklat samarbetet med primärvården och kommunerna och arbetet med nya digitala verktyg. Dessa viktiga erfarenheter tar han med sig in i sin nya roll som primärvårdsdirektör, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Senast den 1 januari 2022 kommer Jörgen Thorn tillträda sin nya tjänst, och i mellantiden blir Ann Ekberg Jansson, medicinsk strateg, tillförordnad primärvårdsdirektör. Arbetet med att rekrytera en ny sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus startar omgående.