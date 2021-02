Skaraborgs sjukhus befarar fler fall med det muterade viruset

Läs mer: ”Naturligtvis allvarligt”

Den brittiska mutationen av coronaviruset har påvisats på två enheter vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. En personal och en patient har konstaterats smittade i samband med att det varit omfattande klusterutbrott på hematologen och på lungmedicin.

Det bekräftas av de provsvar som kommit tillbaka till sjukhuset.

— Vi är förstås oroliga för att hela de här utbrotten orsakats av den brittiska varianten, men än så länge har vi bara fått två provsvar. Vi väntar på ytterligare totalt ett tiotal provsvar innan vi vet om utbrotten enbart orsakas av det muterade viruset, säger Erik Backhaus, processchef på infektionskliniken.

Innan de väntade provsvaren kommit är det svårt, menar Erik Backhaus, att säga om utbrotten enbart orsakas av den brittiska varianten.

— Först då kan vi få klarhet i om alla insjuknade är smittade av samma stam och då kan vi också göra en mer omfattande analys. Än så länge har vi bara indikationer på att det rör sig om den brittiska mutationen i båda de här utbrotten.

Är ni överraskade av utbrotten?

— Det är förstås ingen slump att vi skickat prover för analys. Det gjordes eftersom vi tyckte att mycket i de två utbrotten tydde på en väldigt stark spridningsbenägenhet. Det var värre än tidigare, smittan spred sig snabbare och det var en större andel som insjuknade, säger Erik Backhaus vid infektionskliniken.

Han klargör att den brittiska mutationen inte i sig är mer aggressiv än det dominerande coronaviruset.

— Skillnaden är att den sprider sig lättare.

Har rutinerna på sjukhuset förändrats med anledning av de här utbrotten?

— Vi ser kontinuerligt över våra rutiner och de har skärpts under de sista månaderna.

Alla besökare och patienter som kommer till sjukhuset måste bära munskydd.

— Personalen har munskydd på sig hela arbetsdagen med undantag för när de ska äta eller sitter ensamma i stängda rum. I patientnära vård bär de både munskydd och visir. Inneliggande patienter behöver däremot inte bära munskydd. Det är åtgärder som vi gör för att så långt det är möjligt undvika vidare smittspridning.

Erik Backhaus förklarar att det som bekant är ett lurigt virus.

— Man kan vara smittad utan att själv uppvisa några symptom och det är därför vi infört väldigt många försiktighetsåtgärder för att försöka bryta smittkedjan. Vi ser över åtgärderna med jämna mellanrum.

Befarar ni fler fall av den brittiska mutationen?

— Självklart gör vi det. Vi agerar som att den är spridd.

Hur är läget för personalen?

— I de här utbrotten är det även personal som drabbats och det gör förstås att belastningen ökar på de andra enheterna. Vi samarbetar mellan alla enheter och det är en förutsättning för att vi ska kunna lösa bemanningen. Men vi har också tvingats till att stänga vårdplatser i samband med båda utbrotten. Patienterna tas förstås omhand ändå.

Hur länge orkar personalen med tanke på att vi haft covid-19 i nästan ett år?

— Det går lite i vågor. Vi hade en topp den 4 juni 2020 men sedan sjönk antalet inneliggande under sommaren och var något lägre under början av hösten. Även om inte all personal kunde ta ut sin semester så blev det viss återhämtning. Sedan november har trycket på sjukhuset har varit högre än det någonsin var i våras. .

— Under hela 2020 dog cirka 100 patienter av covid-19 på SkaS. Detta ska jämföras med cirka 50 redan har avlidit under det här årets första månad. Det säger en del om läget och vi gör allt för att personalen ska orka. Hela sjukhuset hjälps åt för att hantera situationen.

Hur ser det ut med skyddsutrustning, finns det tillräckligt med munskydd?

— Vi har miljontals med munskydd, man kan häpna över antalet, men de går åt hela tiden. Munskydden är engångsartiklar och måste bytas efter varje gång. Däremot inte visiren, de rengörs och används igen, säger Erik Backhaus.