Skadan tvingade han att sluta spela – nu är David, 24, en av de drivande krafterna bakom IFK Skövde

Han är ett känt ansikte runt Lillegårdens IP där IFK:s klubbstuga ligger. De senaste åren har David Perhed nog haft nästan alla uppdrag det går att ha i en förening. Han har varit ledare, jobbat med att förstärka a-laget och han suttit med i styrelsen. Numer sitter han kvar i styrelsen, han sitter i klubbens sportråd och är ansvarig för klubbens stora cup Skadevi Cup.

Allt detta trots att han bara är 24 år och också bor i Göteborg och studerar till civilingenjör på Chalmers. Just det, han är styrelseledamot i Gais också.

– Jag bor ensam i min lägenhet i Göteborg så jag har inte så mycket privatliv som jag måste prioritera än. Det är väl en av aspekterna till att jag kan ta så pass mycket ansvar. Jag tycker att det är kul och behöver jag då lägga tid på kvällar och helger så är det på något som jag tycker är roligt så för min del trivs jag ganska bra, säger han själv när vi kommer in på hans hektiska schema.

Som spelare ansågs han som lovande. Han debuterade tidigt i IFK-Skövdes a-lag och gick på fotbollsgymnasium. Men en skada som aldrig ville släppa gjorde att David Perhed fick ge upp drömmen om att bli fotbollsspelare.

– Jag slutade rätt tidigt. Jag har kanske fått för sig att jag var en större talang än vad jag faktiskt va. Men jag var tidigt uppe i a-laget och vi var ett par unga killar som ville något med fotbollen. Men jag fick problem med baksidan av låret ganska tidigt och har väl egentligen fortfarande lite problem med det. Det läkte liksom aldrig och efter ett år av kamp så fick jag ge upp. Efter det föll jag bort från fotbollen lite och var nog borta i lite mer än ett år.

En dröm släcktes i och med skadan men ett samtal från klubbens dåvarande klubbchef gjorde att ny dröm kunde ta fart. David blev tillfrågad om han inte ville komma tillbaka till klubbens som ledare.

– Jag hade så klart en dröm om att bli fotbollsproffs, precis som alla andra som börjar spela fotboll. Den drömmen dog ju ut men när jag kom in på ledarspåret väcktes mitt intresse för föreningsarbete och jag insåg att jag ändå kunde hålla mig kvar i fotbollen, även om det inte var som spelare.

Han började som ledare i klubbens P16 men ganska snabbt fick han huvudansvaret för klubbens juniorlag samtidigt som han klev in som resurs i gruppen som hade hand om Skadevi Cup.

– Efter ett tag blev jag ansvarig där samtidigt som jag valdes in i styrelsen. Så allt det här har väl vuxit fram av sig självt. Men en anledning till att jag är där jag är nu är nog för att jag började som ledare. Det fick mig att inse att det fanns mer av en förening än vad som kanske syns utåt och det väckte mitt intresse för föreningslivet.

Från att gå från ung och lovande spelare var och är han nu ung och lovande i styrelserummet istället.

– När jag klev in på ledarspåret var jag 20 år yngre än alla andra så det blev ju som en ny chans. Sen blev det samma med när jag valdes in i styrelsen, då var folk bara glada att de fick in yngre personer som kom in med ett annat synsätt. Jag håller mig ung och lovande hela tiden, ha ha. Jag får fundera på vad nästa steg är nu, vi får väl se.

Men du sitter i två olika styrelser, du sitter i IFK:s sportråd, är ansvarig för Skadevi Cup och du pluggar, hur hinner du med allt?

– Det gäller att vara organiserad men ändå flexibel. Sen är det klart att det blir väldigt mycket jobb med fotbollen i perioder men det ser jag nästan bara som avslappning. Har jag pluggat hela dagen så ser jag det som avslappning att jobba med lite fotboll några timmar på kvällen. Eller att komma hit och snacka lite fotboll med gubbarna. Sen kanske inte jag ser så mycket på serier eller tränar på min fritid men det innebär inte att jag inte har någon fritid.

Än så länge har han två år kvar att studera innan han är färdigutbildad men han inser själv att det knappast kommer gå att ha kvar alla de här delarna i livet när han väl börjar jobba. Men att han skulle sluta med att vara en föreningsmänniska har han själv svårt att tro.

Allt jobb inom IFK Skövde har också fått honom att inse att en ny dröm har vaknat till liv i honom.

– Jag älskar fotboll och det är det som gör att jag kan lägga den ideella tid som jag gör nu. Men i framtiden drömmer jag om att kunna ha det som ett heltidsjobb, att vara anställd inom fotboll på något sätt.

Har du någon speciell roll du tänker på då?

– För fem år sedan hade jag sagt att jag ville bli ledare, sen sportchef men jag brinner inte så mycket för seniorfotboll längre. Jag drivs mer av jämställdhetsfrågor, ungdomsverksamheterna och att utveckla. Jag tror att ständig utveckling är bra för en förening. Så någon form av föreningsutvecklarroll tror jag hade passat mig väldigt bra.

Det återstår att se om David Perhed lyckas nå sin dröm men en sak är säker, han har tiden på sin sida. Han är ju trots allt ung och lovande.

FAKTA, David Perhed

Ålder: 24 år.

Bor: Lägenhet på 20 kvadratmeter i Göteborg.

Favoritlag: Är uppvuxen som Barca-fan, så det få bli mitt tråkiga svar.

Gör på fritiden: Det blir mycket fotboll men jag försöker läsa lite böcker. Nu läser jag Brott och Straff på engelska. Jag är inne på klassikertemat just nu så jag ska försöka klämma in några såna.

Ser på tv: Det blir inte mycket teve, jag sa upp alla mina abonnemang faktisk men ibland ser jag någon dokumentär på SVT-play.