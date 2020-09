Signell om röda kortet i IFK Skövdes match: ”domslutet var korrekt enligt regelboken”

Ni som såg matchen via C More funderade säkert lite över det röda kort som IFK Skövde HK:s Fredrik Mossestad fick i lördagens bortamatch mot Eskilstuna Guif IF.

– Jag pratade med domarna efteråt och får nog konstatera att domslutet var korrekt enligt regelboken, säger IFK Skövdes tränare Henrik Signell.