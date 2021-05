Sanna Gerhardsson har slagit sig ner vid ett bord på Rådhuskaféets servering. Hon förklarar att hon alltmer börjat använda det offentliga rummet som sitt kontor. Den här dagen var det caféets tur.

— Jag passar på att luncha, boka möten och ringa samtal.

Hon trivs mitt i vimlet, det ger energi att flytta ut kontoret emellanåt, förklarar hon.

— City är ju min arbetsplats.

Cityföreningen drivs av dess medlemmar utanför Commerce, det är exempelvis butiker, restauranger, salonger och mäklarbyråer.

Sanna Gerhardsson säger att stadskärnan ständigt är i förändring och det ska den vara för att platsens funktion alltid ska kunna vara i fas med tiden och det övriga samhällets utveckling.

Pandemin har förstås påverkat på kort sikt, mycket aktiviteter har pausats samtidigt som den bidragit till att digitaliseringen gått kraftigt framåt. Alla hade nog inte tänkt tanken att flytta ut kontoret till ett kafé innan?

— Stadskärnan ska vara en plats som alla kan dra nytta av och en självklar mötesplats, både nu och i framtiden.

Samverkan mellan olika aktörer: Cityföreningen, fastighetsägarna, det nya destinationsbolaget, handlarna, näringsidkarna, Skövde kommun och invånarna är avgörande för att vi ska få ett levande centrum, menar Sanna Gerhardsson.

Hon ser också Cityföreningens roll som väsentlig och förklarar att hon representerar och verkar för medlemmarna till hundra procent.

— Vi har en gemensam ambition att sträva efter, att kunna erbjuda upplevelser, intryck, kultur, lukt och smak, handel och besöksnäring.

Alla de bitarna ska fungera som ett smörgåsbord för att locka besökare till det offentliga rummet, Skövdes stadskärna. Tanken är att aktiviteter ska få oss att åka in till stan och när vi ändå är här, passa på att shoppa eller göra ärenden, ta en fika, eller äta på någon av restaurangerna.

Helst ska vi trivas över gränserna, både vad gäller ålder, bakgrund och intressen.

— Man skulle kunna flytta ut verksamheter på gatan, eller ut på torget, ha en konstutställning eller hitta på galna upptåg. Vi har ett fantastiskt torg som både fastighetsägare och kommunen tycker är en plats att satsa på.

När Hertig Johans torg kommer på tal får Sanna Gerhardsson något särskilt i blicken.

— Under mina fyra år på den här posten kan jag ärligt säga att jag är stolt över att få vara ambassadör för city. Under den här tiden har det satsats och byggts om i stadskärnan. Totalt ett område på 57 200 kvadratmeter, vilket motsvarar åtta fotbollsplaner. Jag ser med stolthet att man valt att lägga så mycket resurser på att förändra platsen för framtiden.

Det riktigt kliar i mina fingrar att få använda mig av all denna potential, det är bara pandemin som stoppat mig så här långt.

De negativa inspelen, som att centrum håller på att utarmas, ser hon som en del av en negativ spiral som hon anser inte bygger på fakta utan på känslor.

— Vi har en bra uthyrning av lokalerna i city. Längs Storgatan har vi haft tre nyetableringar, Styled by me som utökat, Normal som flyttar in i Indiskas gamla lokal och Jenny Gelato café. Det är tre verksamheter inom loppet av en och en halv månad. Tack vare engagerade fastighetsägare som arbetar för att hitta rätt etableringar i centrum.

Hon pekar också på att Skövde har ett bra samarbete med andra större städer, som man utbyter erfarenheter med.

— Vi plockar idéer av varandra som Live-auktionen som tidigare gjorts i Örebro och vi får inspel från kollegor i Uddevalla och Jönköping. Tillsammans skapar vi fler aktiviteter och vi behöver faktiskt inte uppfinna hjulet två gånger.

Sedan är det ju inte enbart torget som piffats upp, utan även hela Hertig Johans gata, Kulturhustorget, Stationsgatan och inte minst Kyrkparken, som fått en ny parkdel med lekplats och blivit upplyst.

Hon menar att vi rent av är bortskämda i Skövde med att ha så mycket inom en radie av maximalt tre kilometer: Högskolan, Arena Skövde, Kulturhuset, Boulognersjön, järnvägen och inte minst shopping. Allt på en behändig yta.

— Vi marknadsför oss bra, vi har bland annat våra spelbolag som växer ur Skövde science park och får etablera sig i innerstan och hjälper till att sätta Skövde på kartan.

Här finns alltså övervägande positiva faktorer och det görs en hel del.

Sanna Gerhardsson säger att det även finns en så kallad stråkvision. Den har tagits fram av etableringsgruppen, som består av fastighetsägare och kommunens tjänstemän, och som verkar för att skapa flera olika offentliga rum i city, som tillsammans ska bli en magnet i marknadsföringen av Skövde som ort.

— Saluhallen vid Sandtorget är navet i matstråket, sedan har vi nöjesstråket, kulturstråket nere vid stationen och det stora shoppingstråket, bara för att nämna några. Alla de här tillsammans skapar ett för oss unikt utbud och kompletterar varandra på ett bra sätt.

— Här har också invånarna själva varit med och fått påverka vilka stråk som ska finnas i stadskärnan.

Sanna Gerhardsson tror också att vi framöver kommer att gå tillbaka till fler mindre specialbutiker som fanns förr: Kötthandlaren, bokhandlaren, brödbutiken och så vidare.

— Vi kommer nog att gå tillbaka till delikatesser, till att det av bäst kvalitet, det hittar man i centrum. Här finns personlig service och den kunskap som finns hos våra verksamheter är a och o för att kunna stärka centrums utbud.

Hon tror också att pop-up-butikerna kommer att leva kvar framöver, men i exakt vilken form är ovisst.

— Men för att stadskärnan ska blomstra så måste vi ha största möjliga samverkan mellan alla med intresse för och som verkar på platsen.

Hon tycker det är viktigt att engagera så många som möjligt i arbetet med att utforma morgondagens stadskärna, en levande sådan.

Sanna Gerhardsson nämner särskilt kommunens ungdomsstrateg, Therese Kristiansson, i det här sammanhanget.

— Hon har engagerade ungdomar, unga kommunutvecklare, som vill vara med och påverka innehållet i centrala stan. De vill hänga i centrum. Och då har vi ju verkligen lyckats. Nu är det upp till oss och kommunen, kanske genom ett projekt, som jag verkligen hoppas på, att ta till vara de här ungdomarnas driv. Det är som att få något efterlängtat serverat på ett guldfat, menar Sanna Gerhardsson.