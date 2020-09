Så ska city väckas till liv – Skövdebornas åsikter efterfrågas: ”Alla är välkomna att tycka till”

Det var en tuff vår för butiker och caféer över hela landet, vilket även märks på Commerce och i Skövdes stadskärna. Konkurrensen från e-handeln spelar också in i den negativa utvecklingen där man ser att färre och färre besöker Skövdes stadskärna.

– Pandemin gjorde att förloppet stegrades. Modehandeln och caféer har det tufft, därför behöver vi tillsammans agera för stadskärnan och inspirera och skapa engagemang för frågan, säger Michael Schrempf, centrumchef på Commerce.

För att få fler att diskutera Skövde stadskärnas framtid startar Commerce initiativet Tänk nytt. På hemsidan tanknytt.se kan alla kom med förslag och nya idéer kring hur man får fler att besöka Skövdes centrum.

– Som den stora kommersiella aktören i centrum som Commerce är, känner vi ett ansvar att initiera till samtal och inspirera till idéer med målet en fortsatt levande stadskärna. Men det här jobbet kan vi bara göra tillsammans med andra aktörer och vi hoppas därför på ett stort deltagande.

Under våren valde flera butikskedjor valde att lämna, bland annat MQ/Marquet som gick i konkurs och valde att bara ha kvar butiken på Elins esplanad. Även Vero Moda, Jack & Jones, Redfellas, Gymgrossisten, Din Sko och Telenor har lämnat Commerce under året.

– Det är olyckligt att de har lämnat Commerce, säger Michael Schrempf.

Totalt är ett tiotal butikslokaler i Commerce outhyrda, totalt har de 50 butikslokaler.

I stadskärnan var det också flera butiker som valde att stänga under våren, bland dem Denim & friends. Samtidigt är nya verksamheter är på gång i Skövdes centrum, som krogprofilerna Eddy Lundkvist och Süleyman Yüksels restaurangsatsning i Mcdonalds tidigare lokaler.

I Commerce kommer det också att hända saker under hösten. Espresso house lämnar och i oktober kommer caféet Greek pastry istället att flytta in. Under hösten öppnar även två popup-butiker, den ena en designmarknad i Önskas tidigare lokaler. Den andra kommer att presenteras inom kort.

En ny restaurang är också på gång.

– Vi hoppas att de ska öppna i Telenorlokalen, säger Michael Schrempf.

Man stänger inte heller dörren för andra typer av verksamheter än butiker och restauranger i Commerce lokaler.

– Vi jobbar mycket med uthyrning, men marknadsläget är svårt. Här och nu är det många som kämpar med pandemin och då är att investera och öppna nya butiker inte prioriterat. Det är svårt att hyra ut, i Skövde och överallt.

Initiativet Tänk nytt pågår under hösten och i november lämnas resultatet över till bland annat fastighetsägare, näringslivet, kommunen och opinionsbildare. Resultatet ska också delas och diskuteras i de samverkansgrupper kring handeln i Skövde som finns och som Commerce ingår i.

– Både Commerce och stadskärnan behöver vara bra för att möta konkurrensen och vara aktiva framåt, säger Michael Schrempf.

Han hoppas att många åsikter kommer in kring hur man kan skapa ett mer levande centrum i Skövde. Han är tydlig med att det inte finns några dåliga idéer.

– Alla är välkomna att tycka till om Commerce och stadskärnan. Vi hoppas att det får en positiv spridning och att folk kommer in med många kloka idéer. Förhoppningsvis kan de bli verklighet.

Själv ser han att staden behöver vara en plats där man vill vara och mötas, där det finns service, upplevelser och rörelse.

– Staden måste vara levande alla dygnets timmar och erbjuda något som inte finns någon annanstans.

