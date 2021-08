Så ser brottsligheten ut i Skövde kommun: ”Det kan säkert vara en förklaring”

Ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar hur antalet anmälningar sett ut under de två första kvartalen det vill säga den första halvan av 2021. I hela riket har totalt har 5 procent färre brott anmälts under den första delen av 2021 jämfört med samma period år 2020. I Skövde Kommun har däremot antalet anmälningar ökat under 2021, dock med drygt 2 procent.

Skövde kommun ligger en bra bit under rikssnittet när det kommer till anmälda brott per 100 000 invånare. Rikssnittet under de två första kvartalen av 2021 ligger på 7552 stycken anmälningar. I Skövde kommun ligger snittet under samma period på 4868 stycken anmälningar.

Enligt Brottsförebyggande rådets rapport verkar det som att pandemin har spelat in i att antalet anmälningar har minskat.

Jan Hellnevi skriver under på Brås resonemang och tror också att pandemin har haft en inverkan på att antalet anmälningar minskat. Iallafall när det kommer till vissa brottskategorier.

— Det kan säkert vara en förklaring till det, jag tänker att i och med att det har varit restriktioner och sådant så har ju våld i offentlig miljö minskat. Exempelvis misshandlar på krogen och sådana anmälningar som är krogrelaterade har ju minskat i och med restriktionerna som har varit, säger han.

Trots att det totala antalet anmälningar har ökat under den första delen av 2021 i Skövde Kommun har kategorier som kan ses som just "krogrelaterade" minskat. Det har anmälts färre narkotikabrott, färre skadegörelser och färre brott mot person.

Detta syns också i Brås nationella statistik som visar att vissa brottskategorier påverkats mer än andra av pandemin. Exempelvis har både brott mot person och stöldbrott minskat under 2020 och början av 2021, vilket pandemin bedöms ha haft en inverkan på. Dessutom har antalet anmälda personrån och rattfylleribrott minskat, vilket enligt Brå också kan bero på pandemin.

Anmärkningsvärt i Skövde Kommun är att antalet anmälda sexualbrott har minskat med 33 procent under den första perioden av 2021 jämfört med samma period föregående år. Från att 2020 vara 136 stycken till att 2021 vara 45 stycken anmälningar.

Fakta: Så ser brottsligheten ut i Skövde Kommun

*Antalet anmälda misshandlingar uppgick under det första halvåret av 2021 till 193 stycken, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år då antalet anmälningar var 183 stycken.

*Antalet anmälningar om brott mot narkotikastrafflagen var under den första halvan av 2021 279 stycken, vilket är en minskning från samma period år 2020 då antalet anmälningar var 365 stycken.

*Antalet anmälda sexualbrott minskade drastiskt under den första halvan av 2021 jämfört med samma period år 2020. Från 136 stycken anmälningar år 2020 till att vara 45 stycken år 2021.

*Antalet anmälda bostadsinbrott första halvan av 2021 var 15 stycken, samma period föregående år skedde det 22 stycken bostadsinbrott.

*Antalet anmälda skadegörelser under den första halvan av 2021 var 201 stycken, vilket är en minskning jämfört med föregående års 258 stycken anmälningar.

*Antalet anmälningar om brott mot var år 2021 undner den första halvan av 2020 672 stycken , och under 2021 samma period år var den sidffran 610 stycken.

Fotnot

Faktan i artikeln bygger på ny preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet. Siffrorna för 2021 gäller bara årets sex första månader och av den anledningen har vi valt att jämföra dem med statistik från 2020 under samma period.