Det blir ingen Rock mot cancer i Hjo i sommar under den pågående coronapandemin. Det uppger arrangörerna i ett pressmeddelande.

Rock mot cancer i Hjo stadspark har under sina sex år växt till att bli Skaraborgs största årliga musikfestival. Förra året uppgick publiksiffrorna till omkring trettontusen och insamlingen slog alla tidigare rekord.

Mycket var klart inför årets festival, men så kom coronapandemin och nu ser arrangörerna ingen annan möjlighet än att ställa in och flytta fram festivalen till nästa år.

– Det känns riktigt tråkigt. Vi låg i startgroparna för jobbet med festivalen och vi har bokat hela 19 olika band och artister från stora delar av Sverige och bland dessa har vi har bokat en av Danmarks största rockstjärnor, men nu tvingas vi lämna återbud till allesamman, säger Siewert Anderson som är ordförande i arrangörsföreningen i pressmeddelandet.

– Redan ett par dagar efter föreningens årsmöte så fick vi slå till bromsarna, då regeringens restriktioner om att max 500 personer fick samlas givetvis ska följas. Efter det har vi väntat och hoppats, men vi ser nu att chanserna att pandemin är över i slutet av juni, minskar för varje dag.

Under de första sex åren har Rock mot cancer samlat in drygt 2,3 miljoner till Barncancerfonden Västra och i år blir de helt utan bidrag från föreningen vilket kommer att bli kännbart för deras verksamhet, menar Andersson vidare.

– De saknar nämligen alla former av bidrag från stat, kommun eller landsting och är helt beroende av insatser som vår. Vi lär vara deras största bidragsgivare så vi får se om vi kan hitta andra sätt att samla in pengar på. En möjlighet finns under kulturveckorna till hösten men det är en sak vi måste kolla upp först, säger Siewert Andersson.

Klart är däremot att motionsrundan Hjo mot cancer som Malin Ahlner arrangerade förra året, kommer att arrangeras även i år. Så därifrån hoppas man kunna få in en del pengar till insamlingen.

Nu ställer föreningen Rock mot Cancer in sommarens festival och flyttar den till den 3 juli nästa år. Årets artister kommer att erbjudas att följa med i flytten, liksom mopedrally, motionsrundan Hjo mot cancer och Guldkrokens Vänners samlarträff. Scenen är redan bokad så efter årsskiftet kan vi inleda det förberedande arbetet.