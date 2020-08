Religionsvetare om kristna stödet för Trump: Bygger på en rasistisk historia

Ända sedan Donald J. Trumps framgångar i primärvalskampanjen 2015-16 har hans väljare varit fokus för mycket samhällelig och vetenskaplig debatt. Uppmärksamheten är kanske inte så förvånande. Trump sågs av många bedömare som någonting genuint nytt i amerikansk politik; han saknade politisk erfarenhet, hånade sina motståndare med lögner och öknamn, utryckte förakt för amerikanska institutioner, och bröt på flera sätt med konventionell republikansk politik. Varför attraherades så många av hans person, retorik och politik?

En grupp har väckt särskilt stort intresse: de 81 procent av vita evangelikala kristna som föredrog Trump framför Hillary Clinton. Att denna grupp röstar i huvudsak republikanskt är i sig inget uppseendeväckande. Vad som är anmärkningsvärt i detta fall är att stödet var så stort; 81 procent var inte bara en historiskt hög siffra, den var dessutom högre än för tidigare presidentkandidater med långt mer evangelikal profil såsom Mitt Romney och George W. Bush. Hur kommer det sig att evangelikala kristna – ofta klassade som s.k. ”value voters” – vilka förväntas bry sig om presidentens moraliska karaktär kunde rösta på en kandidat som inte uppvisar någon personlig tro och som har levt hela sitt liv som en rik playboy med olika kvinnor, casino-byggen, konkurser, stämningar, och skandaler? Långt ifrån de familjeideal som ofta predikas.

Ett vanligt svar på denna fråga, i både svensk och amerikansk media, handlar om leverans av konkreta politiska framgångar. Trump knöt tidigt kontakt med figurer inom den kristna högern och har, sedan han blev president, tillsatt konservativa domare i det amerikanska domstolsväsendet, gjort historiskt stora skattesänkningar, flyttat USAs ambassad i Israel till Jerusalem och nedmonterat skydd för sexuella minoriteter. Helt enkelt en politik som evangelikala kristna länge har arbetat för. Att denna förklaring är så vanligt förekommande beror åtminstone delvis på att det är dessa aspekter som oftast betonas när reportrar frågar kristna väljare om deras politiska stöd; de har överseende med Trumps omoraliska karaktär eftersom han ger dem en politik som de vill ha. Samtida historisk och samhällsvetenskaplig forskning tecknar dock en mycket mörkare historia.

De senaste åren har det kommit ut en rad böcker som på grundval av statistik, intervjuer och historiska dokument argumenterar för att det evangelikala stödet för Trump inte är en anomali utan snarare ett uttryck för en djupt rotad vit, kristen nationalism som har ätit sig in i hjärtat av den evangelikala rörelsen. Det kristna stödet för Trump bör i detta ljus inte förstås i konstrast till presidentens rasism, misogyni och skramliga identitetspolitik; det är snarare tack vare dessa aspekter som Trump lockar sina kristna väljare. Sociologerna Andrew L. Whitehead och Samuel L. Perry har exempelvis visat att den mest betydande faktorn för huruvida man stödjer presidenten eller inte är om man anser att USA är, och bör vara, en kristen nation. Denna ”kristna nationalism” innebär ett sammanflätande av religiös och nationell identitet och är starkt förknippad med att man identifierar sig som politiskt konservativ, som bibeltroende, att man är mindre benägen att stödja social och ekonomisk jämlikhet och att man anser att USA befinner sig i ett moraliskt förfall (vilket ofta tolkas i apokalyptiska termer).

Liknande material presenteras av Robert P. Jones i den nya boken ”White Too Long”. Här visar Jones att vit kristen ideologi är den mest signifikanta faktorn för huruvida en person innehar rasistiska åsikter eller inte. Han argumenterar vidare för att evangelikal teologi i USA har tjänat som en fristad för denna rasism genom att klä den i en teologisk språkdräkt; ett fokus på individuell synd gör institutionell rasism i stort osynlig, en stark betoning av bibelns ofelbarhet försvarar status quo som en typ av skapelseordning, och önskan om att diskriminera sexuella minoriteter kan döljas under rubriken ”religionsfrihet”.

Men trots att Trumps presidentskap har lyft upp frågorna om ras och religion till ytan så är det tydligt att denna vita nationalism knappast är ett nytt fenomen inom amerikansk kristendom. En av de främsta experterna på den kristna högerns historia, Randall Balmer – historiker vid Darthmouth College och själv en evangelikal kristen –, har visat att värdefrågorna redan från början var en skuggridå ämnad att göra den kristna högern mer aptitlig för den amerikanska befolkningen.

Högsta domstolens utslag i 1973-års Roe v. Wade – som legaliserade abort i USA – har länge setts som en startpunkt för den kristna högern. Argumentet brukar lyda att konservativa kristna som tidigare hade varit politiskt passiva blev heligt förbannade över det moraliska förfallet som symboliserades av Roe och bestämde sig för att organisera sig politiskt. Detta är en myt, en skapelseberättelse, som ofta upprepas också av rörelsens ledare själva. Det är i ljuset av denna retorik som man bör se evangelikalers svar på reportrarnas frågor gällande deras stöd till Trump. Faktum är att när domen kom så välkomnades den brett av den evangelikala rörelsen (abort uppfattades snarast som en ”katolsk fråga”). Det var först 1979 som Paul Weyrich – en av den kristna högerns fäder – lyfte abort som en enande fråga i valkampanjen mellan Jimmy Carter och Ronald Reagan.

Balmer visar att rörelsens verkliga historiska ursprung snarare finns i ett annat, långt mindre känt domstolsfall: Green v. Kennedy från 1970. Här beslutades att privata skolor – vilka ofta drevs av just evangelikala församlingar – inte var berättigade skattelättnader så länge som de praktiserade segregering av svarta. Den kristna högern, enligt Balmer, uppstod alltså som politisk rörelse för rätten att få fortsätta bedriva segregerade skolor. Rasismen var själva startpunkten för den evangelikala politiska rörelsen.

Mot denna historiska bakgrund är kanske det kristna stödet av Donald Trump mindre förvånande. Den vita kristna nationalismen löper som en röd tråd genom den kristna högerns historia. Anledningen till att den har kommit ut i ljuset nu har förmodligen en del att göra med Donald Trumps tendens att uttryckligen säga det som man tidigare har talat tyst om.

Det finns dock fler orsaker. Ropert P. Jones argumenterar i ”The End of White Christian America” att gruppen vita evangelikaler håller på att förlora sin framskjutna ställning i amerikansk kultur och politiskt liv av rent demografiska skäl. Sannolikt är det just denna förlust av tidigare privilegier som också ger upphov till en känsla av utanförskap och nationens moraliska förfall. Det är denna blandning av nostalgi, ilska och förlust – vilka sociologen Zygmunt Bauman har kallat ”Retrotopia” – som Donald Trump så effektivt har exploaterat sen han klev in i det politiska rampljuset 2015. Det är också denna hybrid av kristendom och nationalism som han appellerar till när han håller sitt polariserande nationaldagstal framför Mount Rushmore, eller när han poserar med en bibel framför St. John’s Church kort efter att ha rensat gatan från ”Black Lives Matter” -demonstranter.

När Trump lovar att ”Make America Great Again” så är det precis detta det handlar detta om: ett nostalgiskt återvändande till ett USA där protestantisk kristendom hade en privilegierad särställning, där hierarkier och roller var tydliga, och där minoriteter visste sin plats. Huruvida vi verkligen bevittnar slutet för det vita kristna Amerika återstår att se. Höstens val kommer att vara avgörande både för den evangelikala rörelsen, och för USA och dess relation till sin rasistiska historia i stort.

Aron Engberg

lektor i religionsvetenskap vid Jönköping University

Om skribenten

Aron Engberg är lektor i religionsvetenskap vid Jönköping University. Hans senaste bok "Walking on the Pages of the Word of God" behandlar evangelikal kristendom i Jerusalem.