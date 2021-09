Regeringen vill bekämpa mäns våld mot kvinnor – presenterade flera åtgärder: ”Det här är ett stort steg i rätt riktning”

Det handlar om permanenta medel och statsbidrag, samt en reform för skyddat boende för våldsutsatta vuxna och barn. Förslaget omfattar åtgärder för att förebygga att våld utövas, stöd och skydd till utsatta samt skärpt lagstiftning när det kommer till att lagföra personer som utsatt sin partner eller före detta partner för våld.

Det här tycker Leona Larsson är en positiv utveckling.

– Idéburna och icke vinstdrivande jourer har i över 40 år tagit ansvar för den här frågan. Och inte bara erbjudit stöd, skydd och prevention utan också höjt kvinnor och barns röster i samhället. Det är viktigt att bidragen nu blir permanenta så att arbetet blir långsiktigt, säger Leona Larsson.

Regeringen föreslår att det under 2022 tillförs 215 miljoner kronor till arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilket innebär att det finns totalt 350 miljoner kronor under året. Regeringen föreslår också att medlen från och med 2024 konstant ska ligga på 300 miljoner kronor per år.

– Vi vet inte än hur det här kommer fördelas. Nu krävs det att man sätter tydliga målsättningar kring bidragen. Så det kommer användas på det sättet som regeringen avser.

Insatsen skyddat boende till våldsutsatta personer (oftast kvinnor) och deras barn är i dag inte tydligt i lagen och det saknas specifika kvalitetskrav och krav på tillstånd. Barn i skyddat boende får inte alltid sina rättigheter i form av stöd, insatser från hälso- och sjukvården liksom skolgång tillgodosedda.

Något som också varit en viktig fråga för Kvinnohuset Tranan enligt Leona Larsson.

– Det handlar om att kvinnor och barn ska ha rätt till stöd och skydd med god kvalité. Det höjer rättssäkerheten för kvinnorna och barnen. Vi hoppas att det kommer leda till att oseriösa verksamheter på marknaden kommer gallras bort. Vi vet att det finns de som vill tjäna pengar på kvinnor och barns utsatthet.

Vilka signaler tror du att det här skickar till våldsutövarna?

– Det skickar ju så klart signaler om att det här är en prioriterad fråga och att samhället arbetar på bred front för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Tror du att de här insatserna räcker?

– När 40-punkts programmet som presenterades tidigare i somras har implementerats så har vi kommit en bra bit på vägen, sedan kan man alltid jobba vidare. Jag tror det är viktigt att inte bara sätta höga mål utan att se till att de ska verkställas också. Det är det vi behöver fokusera på här och nu.