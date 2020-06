Psykologen: Så gör du för att inte gå under av stress

Se till exempel på Adam Svanell, Svd-journalisten som gick in i väggen på grund av stress. Han bestämde sig efter det för att skriva boken ”Anonyma prestationister- en historia om stress”, som kom ut nu i april. Inför den gjorde han gedigen research, intervjuade läkare och forskare, skrev sin egen historia och tog reda på i princip allt som finns att veta om stress. Och ändå så kastade just skrivandet av den boken honom rakt in i utmattning nummer två!

Ett annat sorgligt exempel är vi psykologer: i åratal studerar vi hjärnan, stress och dess mekanismer och ändå är vi en av de yrkesgrupper med högst procentandel sjukskrivna för utmattning. Men jag har faktiskt stött på två killar som jag skulle kunna sätta min årslön på aldrig kommer drabbas av osund stress eller utmattning. Nämligen Mäster Skräddare och Den Lille Mannen.

Kommer ni ihåg den gamla folksagan? Den börjar såhär: ”Det var en gång en liten man som hade ett litet tyg” En dag går han till skräddaren och ber att få en rock uppsydd. ”När blir den färdig?” frågar den lille mannen. ”Om lördag” svarar skräddaren. Men när den lilla mannen kommer tillbaka på lördagen är rocken faktiskt inte är klar som lovat! ”Ack, nej det bidde ingen rock, det bidde ett par byxor ” säger skräddaren. ”Jaså bidde det ett par byxor ”, säger den lilla mannen, ”när blir de färdiga då?” ”Om lördag” ”Det var bra det Mäster Skräddare, adjö då!” Men nästa lördag visar det sig att det inte bidde några byxor heller, men kanske en väst! Men nej, lördagen därpå visar det sig att det inte heller blev någon väst, men kanske ett par vantar! Men nej, inte ens en liten tumme blev det! ”Jaså bidde det ingenting”, säger den lille mannen. ”Det var bra det, Mäster Skräddare. Tack så mycket Mäster Skräddare ” säger han och går sin väg.

Första gången jag läste den här sagan för barnen, i en bildsatt version av Pija Lidenbaum, kommenterade jag att Den Lilla Mannen borde säga ifrån. ”Han borde bli arg och säga att det inte är okej att Mäster Skräddare slarvar bort hans fina tyg på det där sättet!” Men nu, många tankar senare, har jag insett att Mäster Skräddare och Den Lille Mannen ju faktiskt förmedlar något som är helt nödvändigt för att inte gå under av stress, sådant som vi i vårt samhälle inte alls får lära oss att värdera. Hur viktigt det är att kunna sänka sina förväntningar. Hur man accepterar att det inte blir som man tänkt sig. Att man inte kan kontrollera allt, och att man inte får ställa för höga krav, varken på sig själv eller sina medmänniskor.

Nu ligger en sommar framför oss som för de allra flesta inte kommer att se ut som vanligt. På grund av pandemin är inte samma tempo, aktiviteter och umgänge möjligt. Det är med andra ord ett gyllene tillfälle att ompröva gamla värderingar och öva sig i de viktiga färdigheter som Mäster Skräddare och Den Lille Mannen besitter.