Användandet av falska 500-kronorssedlar har ökat kraftigt i Sverige det senaste året.

Under de första tre månaderna 2019 anmäldes totalt 102 falska sedlar – och i år, under samma tidsperiod, har polisen fått in 707 anmälningar. Det är en ökning med ungefär 600 procent.

– Vi har aldrig fått in så mycket ärenden kring falska sedlar som nu. I dagens samhälle hanterar vi allt mindre kontanter vilket har lett till att många är ovana med fysiska sedlar och vet helt enkelt inte hur en äkta sedel ska se ut eller kännas, säger Michael Johansson, vid nationellt forensiskt centrum, i ett pressmeddelande.

Lotta Mauritzson, nationellt bedrägericentrum, menar på att man oftast kommer i kontakt med de falska sedlarna vid privata affärer av begagnade varor.

– Även butiker drabbas, men inte i lika stor utsträckning, säger Lotta Mauritzson.

Om du, vid en pågående affär, misstänker att sedlarna kan vara falska ska du omedelbart avbryta affären, uppmanar polisen. Du kan i stället be om banköverföring och polisen rekommenderar även att ringa 112 vid ett pågående brott.