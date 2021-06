Patienterna minskar när antalet vaccinerade ökar: ”Väldigt glädjande”

I takt med att smittspridningen minskar i Västra Götalandsregionen, lättar också trycket på vården. Antalet patienter med covid-19 på sjukhusen fortsätter också att sjunka stadigt, något det har gjort sedan i slutet av april 2021.

Under tisdagen den 2 juni vårdades 145 covid-patienter på Västra Götalandsregionens sjukhus – vilket är lägsta antalet patienter sedan 9 november 2020.

Även intensivvårdsavdelningen ser de lägsta siffrorna sedan 2020 – med blott 26 patienter inldagda på Regionens intensivvårdsavdelningar, är det den lägsta siffran på över ett halvår. Senast ett så lågt antal patienter behövde intesivvård för covid-19 var den 13 november 2020.

– Läget är helt i linje med den minskade smittspridningen, och det är mycket positivt att behovet av covid-vård har gått ner. Det har minskat kraftigt de senaste veckorna, och tittar man ett år tillbaka är vi nu [sett till antalet patienter, reds. anm.] där vi var i juli 2020. Det är väldigt positivt att vi redan i början av sommaren kommit så långt, sa tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn under onsdagens pressträff.

Den stadiga nedgången av patienter på sjukhuset tillskriver Jan Kilhamn dels hur långt Västra Götalandsregionen har kommit i vaccinationerna, men också de regionala och nationella rekommendationer och restriktioner som har följts under våren.

Rekommendationer som nu lyfts helt (regionala) eller lättas (nationella).

– Det är självklart väldigt glädjande att utvecklingen har vänt. Smittspridningen går ner, och det är hoppgivande för vårdpersonalen på sjukhusen. Det finns dessutom en stor vaccinationsvilja, säger Jan Kilhamn och fortsätter:

– Man skulle kunna tro att pandemin är över, men det här är ett resultat av varmare väder, vaccination, och virusrestriktioner [...] De regionala rekommendationerna upphör nu, men det ska inte tolkas som ett grönt ljus för normalt umgänge, utan man ska fortsätta att umgås med omdöme. Pandemin fortsätter, den pågår fortfarande, smittan finns därute. Vi behöver ta ansvar så att fler inte blir sjuka framöver.

Liksom föregående vecka fortsätter Västra Götalandsregionen att dras med mindre vaccinleveranser under vecka 22, något som påverkar vaccintakten av fas 4. Trots det står vaccinationsprognosen kvar – vecka 23 ska man kunna gå vidare med nästa åldersgrupp i vaccinationsplanen, det vill säga de födda 1976 och tidigare.

– Den 8 juni släpper vi på för de som är 45 år eller äldre, samt de som är 18 år men som tillhör en riskgrupp. Därefter följer vi ålderordningen till och med gruppen som är 35 år och äldre. Sedan kommer vi troligtvis att släppa [åldersordningen], säger vaccinsamordnare Kristine Rygge, men nämner också att det helt beror på hur stora vaccinleveranserna kommer att vara de kommande veckorna.

För dessvärre kommer vaccinleveransen att sjunka ytterligare en vecka, då man under vecka 24 kommer att få en mindre leverans än vad man räknat med tidigare.

Trots det hoppas man nå upp till minimumnivån av 50 000 stycken av dos 1 per vecka.

– Vi vaccinerar med allt vaccin vi har, och de kommande veckorna ökar tillgången och möjligheten att vaccinera mer. Mer än varanannan regionbo väntar på sin första dos, kommenterar Jan Kilhamn.

När Regionen under vecka 19 gick in i fas 4, valde man också att släppa vaccinatörsvalet fritt – man får alltså vaccinera sig hos vilken vaccinatör man vill, och behöver inte besöka eller ställa sig i kö hos just sin vårdcentral för att få vaccin.

Men med det friare utbudet av vaccinatörer gäller dock att man sedan går tillbaka till just den vaccinatör där man fick sin dos 1, för att ta dos 2. Det understrycker Kristine Rygge under pressträffen.

– Det är jätteviktigt att man tar dos 2 där man fick dos 1, säger Kristine Rygge.